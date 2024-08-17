- Обширные отчеты о проверках в регионе Рур

В прошлое субботнее утро правоохранительные органы, в том числе полиция, налоговая служба, таможня и отдел по поддержанию общественного порядка, провели несколько рейдов в Реклингхаузене и Гладбеке. Основной целью этих рейдов в районе Рура было пресечение незаконной деятельности в сфере азартных игр. В поисковых операциях приняли участие около 50 офицеров, которые нацелились на кафе и другие игровые заведения.

В результате операции было выдвинуто множество обвинений в незаконных азартных играх, конфисковано игровое оборудование, выявлены нарушения наркотических законов и изъято запрещенные вещества. Полиция также вынесла 11 административных предупреждений и выписала 37 штрафов во время одновременных проверок на дорогах. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения социальных законов, строительных норм, торговых законов и законов о проживании.

Члены государств были проинформированы о необходимости оказать помощь Комиссии в мониторинге и устранении правовых последствий этих нарушений, выявленных в ходе рейдов. Комиссия, при поддержке государств-членов, продолжит оценивать собранные доказательства, чтобы установить масштаб нарушений законов об азартных играх, наркотиках и других связанных сферах.

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