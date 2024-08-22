- Обширные ограничения в течение нескольких часов после инцидента

Тридцатидвухлетний мужчина, страдающий от опьянения, не справился с управлением своего автомобиля на A62, между развязками Туркишмиhle (в муниципалитете Нохфелден) и Биркенфельд. Как сообщают полицейские утром в четверг, пьяный водитель, превышая скорость, врезался в ограждение после попытки обогнать другое транспортное средство. Он получил легкие травмы. В среду вечером также произошло расхождение двигателя, что привело к разбросанным обломкам и утечкам жидкости. В результате, дорога была полностью закрыта до полуночи для уборки.

Из-за значительных повреждений, причиненных аварией, власти ввели полный запрет на движение на близлежащих дорогах для безопасной уборки. Это привело к значительным затруднениям в вечернем движении для многих жителей в этом районе.

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