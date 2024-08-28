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Обширный ущерб, нанесенный коммерческим предприятиям в результате нападений

 and  Lauren Adams
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На экране появляются освещенные буквы и фигуры, демонстрирующие активное приложение для хакерства.
На экране появляются освещенные буквы и фигуры, демонстрирующие активное приложение для хакерства.

Обширный ущерб, нанесенный коммерческим предприятиям в результате нападений

Финансовые потери растут: В результате увеличения атак немецкие компании в 2023 году понесли рекордные убытки в размере 266,6 миллиарда евро, превысив показатели предыдущих лет, согласно данным, представленным Bitkom.

В прошлом году около 81% всех компаний сообщили о пережитых кибератаках, а еще 10% подозревали, что стали жертвами, согласно отчету ассоциации цифровых технологий. В 2023 году эти показатели составили 72% и 8% соответственно. В исследовании приняли участие более 1000 компаний из различных отраслей.

Кибератаки привели к рекордным финансовым потерям для бизнеса, с общими убытками в размере 266,6 миллиарда евро в 2023 году. Предыдущий пик убытков в размере 223,5 миллиарда евро был зафиксирован в 2021 году. По данным опроса, большинство атак можно связать с организованной преступностью. Около 20% компаний сообщают о причастности иностранных разведывательных служб, что существенно больше, чем в 2023 году, когда только 7% компаний сообщали об аналогичных инцидентах.

По данным опроса, Китай является основным источником кибератак на немецкую экономику. Почти 45% пострадавших компаний смогли проследить хотя бы одну атаку до Китая, за ним следует Россия с 39%. Атаки из восточноевропейских стран, не входящих в ЕС и Россию, также показали значительный рост до 32%.

Усиливающиеся риски

"Риски для немецкой экономики растут. Компаниям необходимо усилить свои защитные меры tanto в цифровом, так и в физическом плане", - сказал президент Bitkom Ральф Винтергерст.

Вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Синан Селен заявил во время представления исследования, что международные конфликты и системные соперничества влияют на ландшафт кибербезопасности. Граница между кибершпионажем и киберпреступностью все больше размывается, а роли государственных и негосударственных акторов становятся запутанными.

Кибератаки представляют уникальные угрозы

По данным Bitkom, кибератаки представляют собой уникальную угрозу для компаний. Теперь шесть из десяти компаний боятся за свое существование из-за кибератак, по сравнению с 52% в прошлом году и 9% в 2021 году.

Одновременно с этим только половина компаний (53%) считают, что они очень хорошо подготовлены к кибератакам. "В нашем цифровом, взаимосвязанном мире информационная безопасность играет особую роль. Информационная безопасность должна быть приоритетом для всех компаний. Одновременно мы должны усилить сотрудничество между бизнесом и государственными органами для координации защитных мер и правоприменения", - сказал ассоциация.

Из-за растущих рисков кибератак компании должны усилить свои цифровые и физические меры безопасности. Эти атаки, в основном происходящие из Китая и России, привели к значительным финансовым потерям для более чем 1000 компаний в Германии, а другие страны также способствуют росту. Другие секторы за пределами индустрии высоких технологий также испытывают эти уникальные угрозы, в результате чего многие компании боятся за свое существование.

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