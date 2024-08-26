- Общины винодельческих хозяйств, которые должны быть защищены зоной с ограниченным доступом

После фатального ножевого нападения в Солingen, предстоящий Винекс в центре города Штутгарта готовится усилить меры безопасности против возможных ножевых атак. Город планирует издать распоряжение полиции для расширения существующей зоны ограничений на ножи и оружие во время Винекс (28 августа - 8 сентября 2024 года).

В настоящее время ножи с лезвиями более 4 сантиметров, оружие и различные предметы запрещены в двух городских зонах по пятницам, субботам и в периоды перед праздниками с 8 вечера до 6 утра следующего дня. Новое распоряжение полиции направлено на дополнение мер безопасности организаторов Винекс.

Подобные меры безопасности также планируются в Хайльбронне.

Хайльбронн также хочет усилить безопасность после атаки в Солingen. Мэр Гарри Мергель (СДПГ) планирует расширить существующую зону без оружия вокруг главного вокзала до центра города во время Винекс (5 сентября - 14 сентября). Мэр может инициировать это расширение через распоряжение без необходимости одобрения городского совета, как сообщает "Хайльброннер Stimme".

"Зона без оружия не является панацеей, но она дает полиции прочную юридическую основу для изъятия даже миниатюрных ножей", - заявил Мергель через город. "Это также повышает общую чувство безопасности". Специалист по связям с общественностью политика СДПГ также поддержал общенациональный запрет на ношение ножей.

Безопасность посетителей является приоритетом номер один на Мюнхенском Октоберфесте. "В свете текущей ситуации мы усилим проверки", - объявил мэр Дитер Райтер (СДПГ). Это может привести к более длительному времени ожидания на точках входа. "Безопасность всегда в приоритете", - сказал Райтер. Вирцена - крупнейший в мире народный праздник и ежегодно принимает миллионы посетителей. В этом году фестиваль запланирован на 21 сентября - 6 октября.

Комиссия, состоящая из местных властей и экспертов по безопасности, планирует обсудить внедрение более строгих ограничений на ножи и оружие на общественных мероприятиях после атаки в Солingen. После рассмотрения ситуации в Штутгарте и Хайльбронне Комиссия планирует предложить общенациональные правила для усиления мер безопасности против возможных ножевых атак.

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