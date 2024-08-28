- Оборудование для производства нижнего белья вызывает дилеры и заставляет их активно торговать.

Petra Voigt и Йоханнес Мехль принесли в "Барах для Рар" нечто уникальное: неиспользованный автомат для продажи носков 1960-х годов. Двойка из Хильхенбаха, близ Сигена, унаследовала его от своих родителей, владельцев текстильной компании, которые передавали семейный бизнес в течение трех поколений.

Детлеф Кюммель восхищен вещью и называет ее "полным пакетом": машина, ключи, инструкции по установке и эксплуатации, а также информационный листок - все включено. Кюммель показывает, как работает машина, и заключает, что это было "визуальное удовольствие". Он определяет производителя как Helios-Automaten из Баден-Бадена. Йоханнес Мехль объясняет идеальное состояние машины тем, что она никогда не использовалась и долгие годы провела в подвале.

В "Барах для Рар" торговцы сходят с ума

Петра и Йоханнес хотят продать свою антикварную вещь за 750 евро, с чем соглашается Детлеф Кюммель, оценивая ее от 600 до 800 евро. Но волнение не заканчивается на этом. Как только автомат для носков появляется в комнате торговцев, становится очевидно, что он вызывает интерес. "Наконец-то!" - восклицает Маркус Вильдхаген, "Я ждал этого годами". Вокруг устройства собирается толпа, и все играют с ним.

"Вы делаете счастливыми всех нас, мужчин", - говорит Вильдхаген Петре и Йоханнесу, когда они входят в комнату торговцев. Сюзанна Штегер поправляет его, говоря, "И меня тоже", и Эстер Оллик также проявляет интерес.

Ян Чижек начинает аукцион с 100 евро. Но цена быстро растет. Все пять торговцев участвуют в торгах, превышая оценку. Даже переходя за четырехзначную отметку: автомат для носков продается за 1600 евро, и Маркус Вильдхаген покупает его за эту сумму.

После этого Петра и Йоханнес восклицают: "Безумно!", сияя от радости по поводу прибыли. "Это действительно меняет настроение".

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Петра и Йоханнес изначально надеялись продать свой винтажный автомат для продажи носков за 750 евро, но он превзошел их ожидания во время аукциона, когда был продан за астрономическую сумму в 1600 евро. Эта огромная прибыль привела к их заявлению: "Продажа редких вещей, подобных этой, действительно меняет настроение!"

Перед началом аукциона своего автомата для продажи носков Маркус Вильдхаген воскликнул: "Я ждал этого годами!"

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