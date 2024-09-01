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Обновленная статистика показывает увеличение доходов на душу населения страны

Вbardziej вперед направлен этот значительный денежный всплеск к Рейнланд-Пфальц. После поправок в численности населения, доходы штата должны взлететь на десятки миллионов евро. Финансовый подъем не ограничивается лишь 2024 годом.

 and  Yaroslav Smith
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- Обновленная статистика показывает увеличение доходов на душу населения страны

Из-за пересмотренных данных переписи населения 2022 года, опубликованных летом, Рейнланд-Пфальц ожидает дополнительный миллионный доход в евро после 2024 года. Как сообщил министр финансов Рейнланд-Пфальца Дорис Ахен (СДПГ) в ответ на запрос фракции "Зеленых" от Пии Шелльхаммер, ожидается дополнительные 50 миллионов евро в этом году. Эта цифра постепенно растет и достигнет примерно 60 миллионов евро к 2028 году. При этом Рейнланд-Пфальц управляется коалицией "сине-желто-зеленых" из СДПГ, FDP и "Зеленых".

Дополнительные средства обусловлены изменениями в статистике населения между федеральными землями, что существенно влияет на распределение НДС между ними. В июле мюнхенский институт Ifo рассчитал, что Рейнланд-Пфальц получит дополнительные 50 миллионов евро в этом году, что также подтверждается правительством земли.

Результаты переписи показали общегерманское сокращение населения примерно на 1,4 миллиона человек. В результате Рейнланд-Пфальц также испытал сокращение населения, но в меньшей степени, чем другие федеральные земли, что привело к относительно более крупной доле населения в земле. По данным переписи от 15 мая 2022 года, в Рейнланд-Пфальце проживало около 4,09 миллиона человек, что на 1,4% меньше, чем по прогнозам, основанным на прогнозах населения.

Правительство "сине-желто-зеленых" в Рейнланд-Пфальце представит свои бюджетные планы на 2025 и 2026 годы в Майнце во вторник. По словам министра финансов Ахен, ожидаемый дополнительный доход от НДС уже учтен в этих планах.

Пересмотренные данные переписи, приведшие к изменениям в статистике населения, существенно повлияли на распределение НДС между землями, что привело к дополнительному доходу от НДС для населения Рейнланд-Пфальц. В результате сокращения населения в Германии, но в меньшей степени в Рейнланд-Пфальце, земля получила относительно более крупную долю населения, что способствует ожидаемому увеличению доходов после 2024 года.

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