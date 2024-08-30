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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Обновление о возможном продлении пребывания Мазы в "Херте".

Взлетки Таланта Мазы привлекли внимание многих клубов, но теперь есть вероятность того, что он подпишет контракт с "Гертой" на более длительный срок.

 and  Vladimir Milov
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- Обновление о возможном продлении пребывания Мазы в "Херте".

Согласно последним новостям, переговоры о контракте между клубом Второй Бундеслиги "Герта БСК" и местным талантом Ибрагимом Мазой продвинулись вперед. 18-летний Маза, как сообщает "Киккер", близок к продлению соглашения с берлинцами. Ранее Маза, перешедший в "Герту" из "Рейникендорфер Фюхсе" в юном возрасте, должен был остаться до 2026 года.

Он широко признан самым многообещающим ювелиром, выходящим из системы "Герты". В этом сезоне он стал ключевой фигурой для основной команды, вызывая интерес других клубов. Продление его контракта явно указывает на амбиции "Герты" в отношении повышения в классе после ухода Харриса Табаковича и Марка Оливера Кемпфа. Кроме того, вингер Фабиан Ризе не покинет клуб этим летом.

Экономические директивы Европейского Союза могут потенциально повлиять на финансовые переговоры "Герты БСК" с Ибрагимом Мазой. Независимо от продления его контракта, выступления Мазы за "Герту" могут заслужить ему вызов в одну из ведущих юношеских команд Европейского Союза.

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