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Обнаженные кадиши, караоке и бывший президент Барак Обама: секреты победы команды США в Кубке Сольгейма

Несмотря на то, что Стейси Льюис сохраняла хладнокровный вид перед коллегами, она не смогла сдержать своих эмоций на высоте около 35 000 футов над Атлантическим океаном, когда ее ребенок спал в ее объятиях.

 and  Grigoriy Williams
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Обнаженные кадиши, караоке и бывший президент Барак Обама: секреты победы команды США в Кубке Сольгейма

Капитан американской команды провел длительный перелет домой, размышляя над поражением в матче за Кубок Сольхейм в последний момент в Испании год назад, когда Европа совершила невероятное возвращение, чтобы сохранить трофей. В конце концов, разочарование переросло в неконтролируемые рыдания.

"Я просто не могла держать себя в руках", - сказала Льюис CNN Патрик Снелл.

"Все трудные работы и усилия, и мы не вышли победителями. С тех пор меня движет желание понять, как предотвратить это в будущем, как гарантировать, что мы пересечем финишную черту победителями".

Ровно через год Льюис нашла ответы на эти вопросы, и они варьировались от караоке-машин до ужинов с бывшими президентами США.

Под руководством Льюис ее команда одержала убедительную победу в Гейнсвилле, Виргиния, в прошлую субботу, когда хозяева победили со счетом 15,5:12,5 над Европой на поле для гольфа Роберт Трента Джонса, положив конец семилетнему ожиданию поднять Кубок Сольхейм.

Слезы другого рода текли, когда Лилия Ву запечатала победу потрясающим ударом, увидев Льюис окруженной своими эмоциональным мужем, родителями и, в полный круг момент, ее пятилетней дочерью Чесне, которая побежала на зеленую лужайку, чтобы обнять свою маму.

"Я сказала ей, что мы выиграли трофей, и она начала плакать", - вспоминает Льюис.

"Они видели закулисную работу и то, что я пропустила время с ними. Они поняли, насколько это важно для меня".

Дружба

Льюис и её дочь гордо демонстрируют выигранный приз.

Из 12-членной команды, которая почти победила в прошлом году, только три игрока были заменены - новички Сара Шмельцел и Лорен Кофлин, а также победительница 2015 года Алисон Ли - и Льюис возглавила сплоченную команду, разделяющую общую боль, в Виргинию.

Дух команды усилился благодаря самой престижной поддержке - президенту Бараку Обаме.

Почетный член клуба Роберт Трента Джонса, Обама сделал сюрприз, появившись на ужине команды в Вашингтоне, округ Колумбия, перед турниром, а затем снова всех удивил, посетив первую тею на первый день, когда США устремились к рекордному счету 6:2.

"Это много значило. Команда и игроки были очень рады встретиться с ним", - сказала Льюис, 39 лет. "Вы могли сказать, что он смотрел раньше, это был действительно особенный день для нас".

Заразительный командный дух проявился ясно во второй день игры, когда двое кэдди США сняли рубашки в ответ на потрясающий удар в лунку для eagle от Ли во время одного из матчей четырех человек.

После извинений кэдди Джек Фулгум и Тейлор Такада узнали, что не в беде за свои энтузиастические празднования от Льюис, которая ценила теперь вирусный момент.

"Я просто сказала им, что они становятся вирусными", - вспоминает Льюис. "Видео и те, которые я видела своей команды, поющих и танцующих и просто веселых, это то, что приходит на ум, когда я думаю об этой команде, что я запомню надолго".

Отдых и расслабление

Мощный субботний день, возглавляемый переменчивой Нелли Кorda, позволил команде Льюис выйти вперед со счетом 10:6 на последнем дне, оставив Европу нуждающейся в повторении Чуда Медины с 2012 года, чтобы помешать им выиграть давно ожидаемую победу.

Хотя Англия Чарли Халл угрожала организовать еще одно драматическое возвращение, победив мировую номер один Кorda в одиночных играх, хозяева сохраняли хладнокровие, чтобы завоевать победу, которая стала импровизированным ведром с шампанским.

Для Льюис единственным источником дискомфорта на этом году полете домой была потенциальная головная боль, 13-кратная победительница LPGA Tour, готовая принять участие в более активных действиях на Walmart NW Arkansas Championship в четверг, прежде чем взять перерыв на остаток сезона.

Любые мысли о возможном возвращении в качестве капитана, чтобы защитить трофей в Нидерландах в 2026 году, придется отложить.

"Я не думаю, что это мое решение, но мне было бы трудно сказать нет, если бы они попросили меня снова, потому что я так много веселилась", - сказала Льюис.

"Прошедшие три года были довольно занятыми. Мне нужен отдых и расслабление".

"Гольф был выбранной деятельностью для тимбилдинга во время подготовки в Виргинии, играя на поле для гольфа Роберт Трента Джонса".

" despite her busy schedule, Lewis is looking forward to some rest and relaxation after the tournament, possibly skipping the captaincy role for the 2026 Solheim Cup in the Netherlands."

Кaddy выражают свои реакции на удар Ли на отдаленном лунке

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