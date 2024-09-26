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Обманчивая Анна Сорокин привлекает внимание

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Анна Сорokin принимала участие в 'Танцах со звездами' в паре с Эзрой Сосой.
Анна Сорokin принимала участие в 'Танцах со звездами' в паре с Эзрой Сосой.

Обманчивая Анна Сорокин привлекает внимание

"Танцы со звездами" в США похож на "Пусть танцуют все" в Европе. Включение в нынешний сезон фальшивой Анны Сорокиной вызвало настоящий переполох. Ее выбор зрителями спровоцировал еще больший скандал.

Сомнения в участии Сорокиной возникли с самого начала. Возможно, это и повлияло на ее раннее выбывание из "Танцев со звездами" - американской версии "Пусть танцуют все". К сожалению, она получила столь мало поддержки зрителей, что была вынуждена покинуть шоу после второго эпизода нынешнего сезона. Ее уход был далеко не элегантным, что и вызвало дальнейшую полемику.

Ведущая Джулианна Хоуг спросила Сорокину о том, что она извлекла из конкурса, на что та ответила: "Ничего". Позже Хоуг поделилась этим роликом в Instagram, подписав его "Вот так... ИКОНИЧНО" и добавив смеющийся и черепной смайлики.

Однако многие подписчики Хоуг не оценили появление Сорокиной. Один из них прокомментировал: "Это не икона, это пошлость". Другой назвал это "бесстыдством".

Даже судья Карри Анн Инаба осудила поведение Сорокиной. В интервью "Entertainment Weekly" она описала ее комментарий как неуважение к шансу, данному преступнице и ее танцевальному партнеру Эзре Сосе, дебютировавшему в 33-м сезоне формата. "Мы все постарались дать ей шанс, но, похоже, она так не считает, и это жаль", - объяснила Инаба. Когда ее спросили, считает ли она, что зрители не дали Сорокиной шанса, она ответила: "Я думаю, наша аудитория сделала то, что посчитала правильным". Зрители страстны и активны и голосуют только за тех, кто этого заслуживает.

Появление Сорокиной на танцевальном шоу было спорным с самого начала и стало возможным только при определенных условиях. Ведь осужденная обманщица все еще находится под домашним арестом. Она была вынуждена носить браслет с блестящими камнями, гармонирующий с ее танцевальным нарядом. В том же эпизоде американская актриса Тори Спеллинг также покинула "Танцы со звездами".

Анну Сорокину приговорили к минимум четырем годам тюрьмы в 2019 году за мошенничество. Под псевдонимом Анна Делвею она якобы выдавала себя за немецкую миллионершу и, по сообщениям, получила услуги и товары на сумму более $200,000 в высшем обществе Манхэттена.

Сорокина обрела еще большую популярность благодаря мини-сериалу Netflix "Изобретая Анну" в 2022 году, который драматизировал ее историю.

Несмотря на скандальную entrada, слабое выступление Сорокиной на "Танцах со звездами" привело к минимуму поддержки зрителей, что и привело к ее раннему выбыванию. В результате СМИ и социальные платформы наполнились критикой в адрес ее обманного участия в американской версии "Пусть танцуют все", известной своими развлекательными шоу.

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