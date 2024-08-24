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Соковыжималки готовы, но фрукты пропали: после значительных заморозков весной, cidre-мастерские в Саксонии с тревогой ждут главного сезона. Как сообщил Андреас Мельхорн, глава Саксонской ассоциации фруктовых соков, регион садов пострадал от "почти полного опустошения". Заморозки нанесли ущерб практически всему - яблокам, грушам, айве, а также кислым вишням и ягодам.

Традиционно, мы получали большую часть наших фруктов из местных садов." Влияние заморозков было особенно жестоким на эти районы, отмечает Мельхорн, который также является CEO Mehlhorn Fruit Juice Manufactory в Langenbernsdorf, Vogtland district. "Cidre-мастерские смогут обработать только то, что не замерзло во время цветения."

Обычно, саксонские cidre-мастерские обрабатывают около 6000 тонн фруктов с сада за сезон. В прошлом году урожай составил 4500 тонн. Идеальные годы урожая, по словам Мельхорна, могут дать до 10000 тонн. "В этом году мы ожидаем потерю от девяноста до ста процентов."

Ожидается рост цен на почти все виды фруктов

Мельхорн предполагает, что произойдет рост цен на почти все виды фруктов в отрасли фруктовых соков. Цены на кислую вишню уже выросли на 80-100% после сбора урожая. "Однако ситуация также тревожна для импортных фруктов." Изменение климата и плохие урожаи цитрусовых в Бразилии также вызвали рост цен там. Апельсиновый сок стал на 150% дороже за последние 1,5 года. "Эти тенденции постепенно влияют на рынок фруктовых соков и конечного потребителя."

В прошлом, cidre-мастерские сталкивались с потерями урожая, говорит Йенс Гур из Schone Kelterei, который производит Hellerauer фруктовые соки в Дрездене. "Но это обычно затрагивало только один вид фрукта. Я не могу припомнить случай, когда поздние заморозки погубили все." Например, плохой год для яблок мог быть компенсирован хорошим урожаем айвы, объясняет Гур. "Обработка ягодных фруктов уже завершена и подчеркивает серьезную ситуацию." Это затронуло кислую вишню и черную смородину. Фрукты пришлось покупать по высокой цене из других регионов.

Ситуация может быть существoобразующей для бизнеса

Подобно Гур, он ожидает снижения до 90% для сезона яблочного сока, который начинается в конце августа и является основой Hellerauer фруктовых соков. "Есть мало запросов или регистраций от частных клиентов, заметно тихо." Обычно cidre-мастерская обрабатывает фрукты от частных клиентов в сок, а также производит продукты из региональных фруктовых фермеров для торговли и общественного питания. "Это может быть существoобразующий год для всех cidre-мастерских. Необходимые инвестиции могут быть отменены," говорит Гур. В предыдущие годы Schone Kelterei производила различные соки из 250 тонн фруктов.

Подобно Бернду Бёру, главе Mylau Pressing Plant в Reichenbach, Vogtland, он ожидает потерю до 90% в этом году яблочного сезона. "Мы контрактная пресс-мастерская и сильно зависим от хорошего урожая яблок от наших клиентов." Обычно обрабатывается 1500 тонн яблок. "В этом году ничего не сложится, мы должны найти способ справиться с этим."

Настроение среди примерно 30 cidre-мастерских в государстве напряженное, согласно Мельхорну. "Не только из-за цены на сырье. Цены на энергию - это бремя." Цены на все другие операционные расходы также значительно выросли за последние три года.

Несмотря на трудности в получении достаточного количества фруктов из-за заморозков, cidre-мастерские все еще должны найти альтернативные источники для [пищевых продуктов], такие как покупка из других регионов по более высокой цене. Эта ситуация потенциально может привести к росту цен на различные пищевые продукты в отрасли фруктовых соков.

Сильный удар заморозков поставил многих cidre-мастерских в сложное финансовое положение, что потенциально может привести к дефициту пищевых продуктов и даже существoобразующим угрозам для некоторых бизнесов. Нехватка фруктов может заставить эти мастерские отменить необходимые инвестиции.

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