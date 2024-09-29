Обещания восстановления привели к смертельным последствиям

Многие самозваные целители опираются на этот, пожалуй, вводящий в заблуждение аргумент: "Посмотрите на мои успехи: 'Целитель оправдан!'" Однако этот аргумент - не просто обман, он ежегодно стоит жизней. Такие individuals часто встречаются в сфере современной эзотерики или спорных групп. Примерами являются Кружок друзей Бруно Гроeninга, "Христианская наука" и лидер христианско-эсеноской церкви, мастер Рейки Экхардт Штрох.

Они представляют многочисленные свидетельства так называемых исцелений на своих веб-сайтах или во время бесед. Подразумеваемый аргумент ясен и распространен: "Целитель оправдан!" Этот принцип почти стал догмой в сообществе альтернативной медицины. Но насколько правдива эта мантра? Абсолютно невероятно.

Картина, нарисованная этими свидетельствами, неполна. Выделяются лишь (кажущиеся) успехи, тщательно собранные и подчеркиваемые в течение многих лет или даже десятилетий. А что упускается - и это критически важно - так это бесчисленные случаи, когда не наблюдается улучшений. Неудачные "исцеления" тихо замалчиваются.

Кроме того, заявленный успех "исцеления" не является постоянным во всех случаях. На самом деле, человек, якобы исцеленный Бруно Гроенингом (1906-1959), умер через восемь лет от того же заболевания, которое Гроенинг якобы "победил". Но эта информация редко распространяется - рецидивы или возвращение болезней после многих лет не упоминаются в историях так называемых исцелений. Тем не менее, они крайне важны, так как показывают, что на самом деле не произошло никакого исцеления.

Психологические и Медицинские Процессы

К тому же, есть хорошо изученные психологические и медицинские процессы, которые могут объяснить так называемые "чудодейственные исцеления" - без какого-либо сверхъестественного вмешательства.

Одним из таких явлений является эффект плацебо. Просто вера в улучшение может привести к временным улучшениям состояния человека. Многие научные исследования доказали, что ожидания человека могут существенно повлиять на его субъективные ощущения как пациента. Люди верят, что им станет лучше, когда они посещают определенного целителя - и они действительно временно чувствуют себя лучше. Некоторые симптомы могут даже полностью исчезнуть. Но то, что работает здесь, - это сила собственного разума, а не целителя.

Наша система здравоохранения также имеет существенные недостатки. Врачи часто имеют ограниченное время для в-depth бесед со своими пациентами, что делает их по-настоящему ценными и услышанными. Успокаивающие слова целителей и время, которое они тратят, могут творить чудеса в этом отношении.

Еще один фактор - правильное время для посещения "целителя" с якобы исцеляющими способностями. Многие заболевания следуют циклам, с фазами улучшения и ухудшения. Если пациент обращается за "исцелением" во время естественного периода выздоровления, успех автоматически приписывается вмешательству "целителя". Но улучшение произошло бы и так, "целитель" просто был в нужное время.

Побочные Эффекты Терапии

Есть также побочные эффекты многих терапий, которые требуют времени от пациентов. Если пациент соглашается участвовать в регулярных ритуалах - таких как размещение изображения "целителя" на болезненном участке, приспособление к "положительным энергиям" несколько раз в день или интенсивное сосредоточение на исцелении - это может изменить восприятие своего тела.

Они могут начать больше обращать внимание на себя, замечать мелкие изменения, которых раньше не замечали, и иногда чувствовать себя лучше, даже если их болезнь не изменилась. Это повышенное осознанность может легко создать впечатление, что терапия работает - даже когда нет никакого реального улучшения здоровья.

Есть также спонтанные ремиссии, которые медики не могут объяснить и остаются загадкой. Они случаются в крайне редких случаях, оцениваются примерно в один из 60 000-100 000 онкологических больных, и не связаны с якобы сверхъестественными способностями "целителя", так как они также происходят вне контекста альтернативной медицины или эзотерики.

Осторожность с "Регулирующими Болью" или "Первоначальным Ухудшением"

Но особенно проблематично, когда пациентам, у которых нет признаков улучшения, говорят, что они улучшаются. другими словами, когда симптомы заболевания просто переоцениваются. Вместо реального исцеления, продолжающиеся страдания просто приписываются "части процесса". В Кружке друзей Бруно Гроенинга, например, боли вдруг называются "регулирующими болями" - якобы признаки того, что тело очищается и исцеляется.

Это искажает реальность. Люди, которые все еще страдают, верят, что им становится лучше, в то время как их заболевание остается без внимания. Стоит упомянуть, что подобный концепт под названием "первоначальное ухудшение" существует в гомеопатии, которая основана исключительно на эффекте плацебо.

"Целитель оправдан" - в свете всех этих объяснений, этот аргумент кажется гораздо менее убедительным. В конце концов, традиционная медицина может похвастаться бесчисленными исцелениями, основанными на строгих научных исследованиях, а не на анекдотических свидетельствах или избирательном представлении свидетельств.

Поэтому стоит быть осторожным, когда кто-то вынужден прибегать к этому аргументу, потому что у него нет других объяснений. Фраза "Целитель оправдан" - это просто дымовая завеса, которую используют якобы целители и спорные группы, чтобы скрыть тот факт, что нет никаких доказательств того, что их методы работают. В худшем случае это может привести к задержкам в лечении, которые могут быть фатальными.

Несмотря на распространенную веру в сообществе альтернативной медицины, мантру "Целитель оправдан" в многих случаях не хватает доказательств. На самом деле, неудачи некоторых "исцелений" часто упускаются из виду или тихо игнорируются.

Кроме того, эффект плацебо и психологические процессы часто неправильно интерпретируются как "чудодейственные исцеления", заставляя людей верить в сверхъестественные способности целителя без какого-либо реального улучшения здоровья.

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