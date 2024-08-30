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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Обещающий молодой игрок "Баварии" Видович получил кредит в "Майнц".

Бавария отправляет молодого нападающего Габриэля Видовича в аренду в Майнц. 20-летний Видович хочет усовершенствовать свое мастерство вряду с Рейнхенשטокской командой.

 and  Ksenia Johnson
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- Обещающий молодой игрок "Баварии" Видович получил кредит в "Майнц".

Габриэль Видовчич переходит в ФSV Майнц 05 на временной основе на этот сезон

Оба клуба Бундеслиги объявили об этом перемещении прямо перед дедлайном трансферов.

Кроме того, Видовчич подписал контракт с немецкими чемпионами до лета 2026 года. Это было необходимо для завершения сделки по аренде. Согласно новостным источникам, Майнц имеет возможность приобрести 20-летнего игрока за пять миллионов евро.

Видовчич блистает на предсезонной подготовке "Баварии"

Хорватский юноша находится в "Баварии" с 2016 года и недавно произвел благоприятное впечатление на предсезонных тренировках команды. "В последнее время Габи также показывал отличную игру на нашей подготовке и теперь продолжит свою карьеру в Майнце", - сказал спортивный директор "Баварии" Кристоф Фрёнд.

Видовчич впервые вышел на поле основной команды "Баварии" в апреле 2022 года. Ранее он был временно арендован в нидерландском клубе "Витесс" и в "Динамо Загреб". "Габриэль Видовчич талантлив, он отличный игрок, технически подкован и умный на поле", - прокомментировал спортивный директор Майнца Кристиан Хайдель.

Габриэль Видовчич родом из известного футбольного региона Баварии, где базируется "Бавария Мюнхен". После впечатляющих выступлений в предсезонке "Баварии" Видовчич теперь временно усилит состав ФSV Майнц 05 из богатой футбольной традиции Баварии.

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