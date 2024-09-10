- Объем мусора в МВ снова снизился

После периода непрерывного роста производство бытовых отходов в Мекленбурге-Передней Померании снова существенно сократилось. Статистическое управление в Шверине сообщает, что в среднем на человека в 2022 году было произведено 426 килограммов отходов, что на 8% меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 465 килограммов. Максимальное производство отходов на человека было зафиксировано в 2020 году и составило 469 килограммов.

В течение последнего десятилетия производство бытовых отходов находилось на растущей траектории. Одним из факторов, способствующих этому, было увеличение онлайн-шопинга, что привело к росту количества упаковочных отходов. Особенно высокие уровни производства отходов в Мекленбурге-Передней Померании были зафиксированы в 2020 и 2021 годах в период пандемии COVID-19. В 2022 году производство отходов вернулось к уровням 2015 года, согласно статистике.

В целом, в 2022 году в Мекленбурге-Передней Померании было утилизировано около 6,5 миллионов метрических тонн отходов. Примерно 10% от этого общего количества составляли бытовые отходы. Согласно Статистическому управлению, уровни отходов начали снижаться после достижения пика в 2020 году, когда 6,8 миллионов тонн были обработаны и утилизированы на 215 объектах по утилизации отходов в штате. В 2022 году около 1,4 миллиона тонн отходов поступили из других федеральных земель. На свалки было отправлено 820 000 тонн отходов, а более 900 000 тонн были сожжены. То же количество органических отходов было обработано отдельно. Большинство отходов, что составило 2,9 миллиона тонн или 44%, были утилизированы на утвержденных свалках.

Сокращение производства бытовых отходов в 2022 году частично объясняется улучшениями в стратегиях управления отходами. Несмотря на существенное снижение, важно продолжать внедрять устойчивые практики управления отходами, чтобы сохранить эту тенденцию.

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