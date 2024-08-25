- Объединения работников кабины и Объединение неидентифицированных летающих объектов объявляют четырехдневный перерыв в работе в районе открытия.

Профсоюзы UFO и Cockpit объявили четырехдневную забастовку в дочерней компании Lufthansa Discover Airlines. Эта акция протеста в туристической авиакомпании начнется ранним утром во вторник и продлится до позднего вечера в пятницу, как объявили профсоюзы. Все рейсы, вылетающие из немецких аэропортов, будут затронуты этой нестабильностью.

Основной проблемой является затянувшийся спор с профсоюзом Verdi о полномочиях в сфере обслуживания в Discover. Главная цель - достичь соглашения о зарплате и общем соглашении.

"Неприятные последствия неизбежны"

"Точные последствия объявления забастовки для авиаперевозок были изначально неясны. 'К сожалению, в этой ситуации избежать нарушений в работе рейсов Discover Airlines невозможно. Мы глубоко сожалеем об этом развитии событий', - заявил лидер UFO Йоахим Васкес-Бюргер. 'Мы не идем на такой шаг легко, но у нас нет другого выбора'. Пассажирам рекомендуется следить за возможными отменами и задержками рейсов, советует Cockpit."

В середине недели пилотский союз Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO проголосовали majority за эту трудовую акцию. Профсоюз Verdi заключил коллективный договор в Discover две недели назад. Специализированные профсоюзы решительно возражали против этого: Verdi представляет лишь небольшую часть из примерно 1900 сотрудников Discover в кабине пилотов и салоне, они отметили.

Discover – бюджетная авиакомпания Lufthansa

Discover Airlines была основана в 2021 году и является бюджетной авиакомпанией Lufthansa. Авиакомпания базируется в Франкфурте-на-Майне и управляет флотом из 27 самолетов.

В свете заявления Комиссии Cockpit и UFO решили твердо стоять на своей позиции в переговорах.

Несмотря на предыдущее соглашение Комиссии с Verdi, Cockpit и UFO считают, что оно не адекватно представляет интересы большинства сотрудников Discover Airlines.

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