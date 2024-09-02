- Обязательства: Берлин должен продолжать финансировать начальные школы.

Различные группы и кампании выступают за продолжение бесплатных обедов в начальных школах Берлина, которые оплачиваются правительством. Например, Берлинский совет по питанию, Государственная школа, Берлинская ассоциация детского благополучия и Берлинский центр потребителей выразили свою поддержку в открытом письме Сенату.

Беспокоиться и критиковать программу бесплатных обедов политическим деятелям от правящих партий ХДС и СДПГ неправильно и узколобо. По их мнению, "Здоровое питание, особенно в период формирования детей, является основой для здорового развития и способствует образовательной справедливости и участию в обществе".

Инициированная Сенатом, а именно СДПГ, в 2019 году государственная программа субсидирования обедов столкнулась с критикой. Критики утверждают, что состоятельные родители могут позволить себе оплачивать школьные обеды своих детей, и основное внимание должно быть уделено повышению качества питания, что можно было бы добиться за счет дополнительного финансирования.

Берлинская ассоциация детского благополучия выразила свою поддержку продолжению бесплатных обедов в письме Сенату. Сенат, возглавляемый СДПГ, ввел государственную программу субсидирования обедов в 2019 году.

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