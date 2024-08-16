- Обязательный старт для Компани: "Бавария" в Кубке DFB в Ульме

FC Bayern начинают свою кампанию в Кубке Германии матчем на выезде против SSV Ulm. Новый тренер Винсент Компани дебютирует в официальном матче с немецкими футбольными рекордсменом и рекордсменом Кубка в пятницу вечером (8:45 / CET, ZDF и Sky). После нескольких разочарований в Кубке в последние годы, в том числе вылета во второй дивизион в Саарбрюкене осенью 2023 года, Мюнхен стремится начать соревнование на равных и набрать уверенность в новом сезоне.

Тренер Компани оставался загадочным перед короткой поездкой в Ульм и не раскрыл свой потенциальный стартовый состав или кто, кроме оперированного Лероя Сане, точно не сыграет. Некоторые профессионалы, в том числе звездный форвард Харри Кейн и новичок Майкл Олисе, присоединились к команде только в последние дни.

Бавария также хочет сделать спортивное заявление, победив после того, как в течение недели в заголовках доминировали темы на уровне управления. CEO Леверкузена Фернандо Карро оскорбил спортивного директора Баварии Макса Эберля в присутствии фанатов. После того, как инцидент стал публичным, Карро извинился. Эберл воздержался от словесных контратак в споре, который возник из-за сложных переговоров о возможном трансфере национального игрока Йонатана Таха из Байера в Баварию.

Перед гостевым выступлением Баварии в Ульме уже в 6:00 вечера вступят в игру Вюрцбургские Кicker. Региональная команда из Нижней Франконии принимает команду Бундеслиги 1899 Хоффенхайм. Пять лет назад эти две команды провели захватывающую дуэль, закончившуюся ничьей 3:3 после дополнительного времени и выбыванием Киккерс в серии пенальти. Теперь команда нового тренера Маркуса Зшише хочет удивить. "Это матч, в котором у нас нет ничего, что можно было бы потерять", - сказал он.

В своем стремлении восстановить форму в Кубке, FC Bayern из Баварии встретится с SSV Ulm в своей кампании в Кубке Германии. Несмотря на recente споры на уровне управления, Бавария стремится сделать спортивное заявление, победив в Ульме.

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