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С тех пор, как Дженнифер Лопес (55) подала на развод с Беном Аффлеком (52) 20 августа, ходило много слухов о том, что привело к расставанию знаменитостей. Говорят, их отношения изменились даже во время медового месяца, но теперь журнал People подчеркивает напряженный график Дженнифер во время их брака. Она была занята в восьми кинопроектах в тот период.

Королева нагрузки Дженнифер Лопес

Журнал People перечисляет многочисленные фильмы Дженнифер в течение всего их брака. В 2022 году - они поженились в июле в Лас-Вегасе и снова поженились в августе в Джорджии - она продвигала уже отснятые фильмы "Жениться - Жениться по любви" и "Свадебный пистолет - Тяжелая команда".

В 2022 году проходили съемки фильма Netflix "Мать" с Дженнифер в главной роли. Позже в том же году она снова предстала перед камерой в другом фильме Netflix, "Атлас". Но, согласно отчету People, еще больше времени и сил ушло на личные проекты Дженнифер, такие как "Это я... Сейчас: История любви" - музыкальный альбом к ее девятому альбому "Это я... Сейчас" - и документальный фильм "Самая великая любовная история, о которой никогда не рассказывали" о создании альбома и музыкального альбома.

Два фильма для продюсерской компании Аффлека

Но это еще не все. Дженнифер также снялась в фильмах "Неудержимая" и "Поцелуй паука", произведенных Artists Equity, продюсерской компанией, сооснователем которой является давний друг и партнер по актерскому мастерству Бена Аффлека Мэтт Дэймон (53).

Названные выше фильмы - лишь верхушка айсберга в последней работе Дженнифер. Кроме того, она записала свой альбом "Это я... Сейчас", продвигала его, планировала тур, который был отменен по семейным причинам, работала над собственными бизнес-проектами, посещала модные показы в Париже, мероприятия Met Gala, ездила в Дубай и посещала Европу несколько раз.

Вероятно, Бен Аффлек в то время имел fewer obligations. Кроме основания продюсерской компании Artists Equity, он появился только в успешном сиквеле фильма "Бухгалтер 2" перед камерой.

Дженнифер Лопес подала на развод в Лос-Анджелесе 20 августа. Дата разделения была указана как 26 апреля 2024 года. Бен и Дженнифер впервые встретились в начале 2000-х годов. Они быстро стали одной из самых могущественных пар Голливуда и получили прозвище "Беннифер". Однако, по слухам, внимание СМИ сыграло свою роль в их первом расставании, что привело к прекращению помолвки и расставанию в начале 2004 года. После других отношений - и даже браков - они воссоединились в 2021 году.

Несмотря на напряженный график, развод Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком был завершен в 2023 году, с указанием "Развод и разделение" в качестве причины. Несмотря на их занятые жизни, давление со стороны их рабочих обязательств, в частности, многочисленных кинопроектов Дженнифер, якобы сыграло свою роль в их расставании.

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