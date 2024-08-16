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КультураНовостиСписок гостей

Объявлен список гостей для августа

В шоу 'Жаном Зарреллой' 24 августа снова выступят крупнейшие звезды немецкой шлягерной и поп-сцены

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Новый выпуск 'Шоу Джованни Зарелла' выходит 24 августа.
Новый выпуск 'Шоу Джованни Зарелла' выходит 24 августа.

- Объявлен список гостей для августа

Джованни Зарелла (46) возвращается с мешаниной артистов. 24 августа в 20:15 он снова представит свой "Шоу Джованни Зареллы". ZDF раскрыл полный список гостей для субботнего шоу. Наряду с классическими звездами шлягера, такими как Марианна Розенберг, Андреас Габальер или Нино де Анжело, вы найдете Пиетро Ломбарди (32) и Ширин Давид (29).

Ширин Давид - Сейчас самый успешный сольный артист в Германии

Ширин Давид может показаться не в своей тарелке на шоу, так как ее музыка больше напоминает рэп, чем шлягер. Но с новой песней "Бauch Beine Po" она только что установила рекорд по количеству хитов подряд и стала самым успешным сольным артистом в Германии.

Также будут телепремьеры от Ломбарди и Андреа Берг, а также Роланд Кайзер и Маите Келли, которые отметят 10-летие своего дуэта "Почему ты не сказала нет". К ним присоединятся Соня Либинг, Марина Маркс, Рамон Роселли, культовая звезда Олаф-дер-Флиппер и newcomer Дженнис.

Певец-весельчак Винсент Гросс (27) впервые появится на "Шоу Джованни Зареллы", а также дуэт Neonlight feat. DJ Herzbeat, чтобы взбодрить публику. Бодо Вартке (47) объединится с ведущим Зареллой, чтобы исполнить свою версию "Барбарины ревеня" - мирового интернет-феномена.

Лу Бега и Альфавилль празднуют юбилеи

Помимо "Почему ты не сказала нет", есть и другие юбилеи. Лу Бега (49) исполнит свой хит "Мамбо № 5", который уже 25 лет звучит в плейлистах. Группа Альфавилль отпразднует свой 50-летний юбилей хитами "Большой в Японии" и "Навсегда молодой".

ZDF представил разнообразный список гостей для шоу Джованни Зареллы, в том числе самого успешного сольного артиста Германии в настоящий момент, Ширин Давид, и ее коллегу по чартам Пиетро Ломбарди. [Список гостей включает] Ширин Давид, Пиетро Ломбарди, Марианна Розенберг, Андреас Габальер, Нино де Анжело, телепремьеры от Ломбарди и Андреа Берг, Роланд Кайзер, Маите Келли, Соня Либинг, Марина Маркс, Рамон Роселли, культовую звезду Олаф-дер-Флиппер и newcomer Дженнис.

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