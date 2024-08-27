Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПоп-музыка

Оазис воссоединились таким образом.

После продолжительного периода расхождений, длящегося 15 лет.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

Оазис воссоединились таким образом.

Шокирует ли вас, что после 15 лет разногласий Лайам и Ноэл Галлахеры, по-видимому, мирятся и планируют comeback Oasis? Несмотря на то, что это может показаться невероятным, они якобы помирились во время позднего телефонного разговора. Они, возможно, не стали лучшими друзьями, но они заинтересованы в возрождении Oasis для своих фанатов. Время идет, и спрос на их музыку огромен. Они приняли решение: сейчас или никогда.

Эта новость вызвала волнение в музыкальном мире. Как сообщает британская таблоидная газета "The Sun", их примирение произошло во время поздних ночных бесед.

Источник, близкий к ситуации, сказал "The Sun": "Ноэл и Лайам никогда не станут лучшими друзьями, но они хотят вернуть Oasis для своих фанатов. Они не молодеют, и спрос огромен. Они приняли решение: сейчас или никогда". Сначала Ноэл колебался, но после откровенного разговора с Лайамом он согласился на воссоединение. Братья понимают, что "это воссоединение войдет в историю музыки".

Лайам дал намек на это развитие во время своего выступления на фестивале Reading в прошлые выходные. Он исполнил хит Oasis "Half The World Away" и посвятил его "Ноэлу чертову Галлахеру". После своего сета он объявил о важном объявлении на 27 августа.

Разделение в 2009 году

Знаменитая вражда между братьями Галлахерами - легендарная история в мире музыки. Oasis, основанная в 1991 году, считается самой успешной брит-поп-группой всех времен, но также известна rivalry между Лайамом и Ноэлом.

Разногласия между ними доминировали в заголовках новостей на протяжении всего существования группы. В 1994 году Ноэл якобы временно покинул группу после того, как Лайам бросил в него тарелочку. Год за годом трещины в основании группы углублялись из-за колкостей - пока не произошло большое разделение в 2009 году.

В день окончательного распада группы они должны были выступить на фестивале Rock En Seine в Париже, но между братьями произошла драка, в результате которой Лайам якобы размахивал гитарой Ноэла как топором. В результате их выступление было отменено, а весь тур, а также распад группы был объявлен. "С некоторой грустью и большим облегчением я должен сообщить вам, что я покинул Oasis tonight. Люди могут писать и говорить что хотят, но я не мог больше работать с Лайамом", - сказал Ноэл, согласно "The Sun", в момент разделения.

Отмененные концерты в Германии

С тех пор фанаты ждут эпического воссоединения Oasis, которое, возможно, finally станет реальностью, если все пойдет гладко. Веб-сайт сообщает: "Oasis положили конец годам спекуляций и подтвердили долгожданные концерты в Великобритании и Ирландии, которые откроют мировой тур 'OASIS LIVE '25'". Oasis выступят в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине летом 2025 года.

"Учитывая, что это их единственные шоу в Европе в следующем году, это станет одним из крупнейших живых событий десятилетия", - продолжает заявление. Планируются будущие выступления на других континентах в 2025 году. Пока не ясно, кто еще присоединится к братьям Галлахерам в группе, так как ни один из оригинальных членов не был на борту, когда Oasis распался в 2009 году.

Возможный comeback Oasis вызывает значительный интерес в поп-музыкальной сцене. Как сообщает "The Sun", примирение братьев включает в себя общую

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.
Общество

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать. Его расписание на ближайшее будущее

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На премьере фильма 'Я думаю о тебе... Теперь:History of Love',Дженнифер Лопес и Бен Аффлек...
Общество

Обязанности по работе влияют на решение о разводе у Джей-Ли?

По данным изнутри источника, Дженнифер Лопес, кажется, поддерживает дистанцию для бывшего супруга Бена Аффлека из-за своих напряженных трудовых обязательств.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.
Общество

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом. Норвежская королевская семья пытается справиться с последствиями. Кажется, это бесконечная задача Сизифа. 4 августа Марийс Борг Хёибю, сын кронпринцессы Метте-Марит, физически избил свою подругу и разрушил её квартиру. В ретроспективе, этот инцидент стал лишь началом серии скандалов, связанных с Хёибю.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно