Оазис воссоединились таким образом.

Шокирует ли вас, что после 15 лет разногласий Лайам и Ноэл Галлахеры, по-видимому, мирятся и планируют comeback Oasis? Несмотря на то, что это может показаться невероятным, они якобы помирились во время позднего телефонного разговора. Они, возможно, не стали лучшими друзьями, но они заинтересованы в возрождении Oasis для своих фанатов. Время идет, и спрос на их музыку огромен. Они приняли решение: сейчас или никогда.

Эта новость вызвала волнение в музыкальном мире. Как сообщает британская таблоидная газета "The Sun", их примирение произошло во время поздних ночных бесед.

Источник, близкий к ситуации, сказал "The Sun": "Ноэл и Лайам никогда не станут лучшими друзьями, но они хотят вернуть Oasis для своих фанатов. Они не молодеют, и спрос огромен. Они приняли решение: сейчас или никогда". Сначала Ноэл колебался, но после откровенного разговора с Лайамом он согласился на воссоединение. Братья понимают, что "это воссоединение войдет в историю музыки".

Лайам дал намек на это развитие во время своего выступления на фестивале Reading в прошлые выходные. Он исполнил хит Oasis "Half The World Away" и посвятил его "Ноэлу чертову Галлахеру". После своего сета он объявил о важном объявлении на 27 августа.

Разделение в 2009 году

Знаменитая вражда между братьями Галлахерами - легендарная история в мире музыки. Oasis, основанная в 1991 году, считается самой успешной брит-поп-группой всех времен, но также известна rivalry между Лайамом и Ноэлом.

Разногласия между ними доминировали в заголовках новостей на протяжении всего существования группы. В 1994 году Ноэл якобы временно покинул группу после того, как Лайам бросил в него тарелочку. Год за годом трещины в основании группы углублялись из-за колкостей - пока не произошло большое разделение в 2009 году.

В день окончательного распада группы они должны были выступить на фестивале Rock En Seine в Париже, но между братьями произошла драка, в результате которой Лайам якобы размахивал гитарой Ноэла как топором. В результате их выступление было отменено, а весь тур, а также распад группы был объявлен. "С некоторой грустью и большим облегчением я должен сообщить вам, что я покинул Oasis tonight. Люди могут писать и говорить что хотят, но я не мог больше работать с Лайамом", - сказал Ноэл, согласно "The Sun", в момент разделения.

Отмененные концерты в Германии

С тех пор фанаты ждут эпического воссоединения Oasis, которое, возможно, finally станет реальностью, если все пойдет гладко. Веб-сайт сообщает: "Oasis положили конец годам спекуляций и подтвердили долгожданные концерты в Великобритании и Ирландии, которые откроют мировой тур 'OASIS LIVE '25'". Oasis выступят в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине летом 2025 года.

"Учитывая, что это их единственные шоу в Европе в следующем году, это станет одним из крупнейших живых событий десятилетия", - продолжает заявление. Планируются будущие выступления на других континентах в 2025 году. Пока не ясно, кто еще присоединится к братьям Галлахерам в группе, так как ни один из оригинальных членов не был на борту, когда Oasis распался в 2009 году.

Возможный comeback Oasis вызывает значительный интерес в поп-музыкальной сцене. Как сообщает "The Sun", примирение братьев включает в себя общую

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