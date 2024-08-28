- Оазис снова украшает сцену, представляя прекрасную возможность для получения билетов.

Великобритании принцы Уильям и Гарри не единственная пара братьев, чья вражда попала в заголовки международных новостей. В течение десятилетий Ноэль и Лиам Галлахеры считались заклятыми врагами острова, к большому разочарованию многочисленных поклонников Оазис. В августе 2009 года братья положили конец своим выступлениям вместе. Ноэль Галлахер заявил, что больше не может сотрудничать с Лиамом после отмены запланированного выступления.

Воссоединение Оазис: Как получить билеты

Вперед на пятнадцать лет, и вот отличные новости для поклонников Оазис. Братья Галлахеры воссоединяются! Летом следующего года они выступят с концертами в Великобритании и Ирландии. "Молчание нарушено. Небесные тела выстроились в ряд. Подождать было достаточно долго. Вот оно. Не будет на телевидении" - написали они в Instagram, чтобы объявить о своем возвращении. Последнее замечание, несомненно, сделает вещи более напряженными для преданных фанатов.

Однако получение билетов может потребовать некоторых усилий. Регистрация на лотерею необходима, чтобы иметь право на участие в предварительной продаже, начинающейся в пятницу. Эта регистрация должна быть завершена к 8 часам вечера (CET) в среду, 28 августа. Это можно сделать через официальный сайт группы здесь. "Чтобы сохранить справедливость для как можно большего числа фанатов, претенденты на билеты предварительной продажи будут выбраны методом лотереи", - заявила группа в Instagram.

А когда эти бывшие противники выйдут на сцену? Краткий тур начнется 4 и 5 июля в Кардиффе. 11, 12, 19 и 20 июля они выступят в своем родном Манчестере. Для самого настоящего опыта Оазис фанатам следует приобрести билеты на эти шоу. После Лондона 25 и 26 июля и 2 и 3 августа они отправятся в Эдинбург (8 и 9 августа), а затем на Изумрудный остров, Ирландию, где выступят в Дублине 16 и 17 августа.

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♫ Я не буду лгать ♫, даже с их прошлыми разногласиями, среди поклонников Оазис чувствуется напряжение, когда они с нетерпением ждут турне братьев следующим летом.

При этом получение билетов может потребовать некоторого терпения и удачи, так как регистрации на предварительную продажу заканчиваются в 8 часов вечера (CET) 28 августа.

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