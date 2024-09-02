Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиОазис

ОАЗИС планируют дополнительные концерты и новый музыкальный релиз?

В субботу, желание купить билеты на концертную презентацию Oasis было большим.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Лиама Галлахера ожидают выступить на сцене со своим братом.
Лиама Галлахера ожидают выступить на сцене со своим братом.

Все семнадцать представлений на их турне были полностью забронированы. - ОАЗИС планируют дополнительные концерты и новый музыкальный релиз?

Братья Галлахеры, Noel (57) и Liam (51), взорвали интернет анонсом воссоединения Oasis. По данным британского таблоида "The Sun", около 7 миллионов поклонников проявили интерес к 17 концертам в Великобритании, Шотландии, Уэльсе и Ирландии, объявленным в прошлую субботу (31 августа), на которые было доступно 1.2 миллиона билетов. Источник из окружения сказал газете, что "миллионы поклонников Oasis останутся разочарованными сегодня", так как Noel и Liam рассматривают возможность добавления дополнительных дат. Туровое воссоединение в 2023 году предназначено для преданных фанатов, чтобы доставить им радость.

Более чем просто ностальгический концерт?

Другой инсайдер поделился с "The Sun on Sunday", что Noel работает над новыми песнями и может попросить Лиама добавить вокал. "Ноэл понимает, что это о хитах, но он не хочет, чтобы это было просто ностальгическое шоу", - сказал источник. У него уже есть несколько треков, и "если все пойдет гладко с Лиамом, это может быть просто потрясающе".

Из-за ожидаемой толпы на их концертах в 2025 году Oasis добавили три дополнительные даты в свой тур до начала предварительной продажи. Сам Лиам Галлахер объявил об этом на платформе социальных сетей X. Помимо 14 ранее анонсированных летних концертов, три дополнительных были добавлены из-за большого спроса: на стадионе Хиттон Парк в Манчестере 16 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне 30 июля и в Эдинбурге 12 августа.

27 августа 2024 года группа положила конец слухам о воссоединении, опубликовав пост с подписью "Это происходит, это реально". Они анонсировали тур "OASIS LIVE '25", который станет единственными европейскими датами на следующий год, с последующими датами для других континентов.

После нескольких лет разногласий братья Лиам и Noel положили конец Oasis в 2009 году. Группа была основана в 1991 году. После распада группы ходили слухи о воссоединении Oasis.

Добавление трех дополнительных дат тура в 2025 году, включая Хиттон Парк в Манчестере, стадион Уэмбли в Лондоне и Эдинбург, подогревает интерес среди поклонников Oasis, которые хотят вместить огромную ожидаемую толпу. Несмотря на то, что тур воссоединения в основном направлен на доставление радости преданным фанатам, Noel также работает над новыми песнями, возможно, с вокалом Лиама, чтобы шоу не были просто ностальгическими.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В течение более 10 лет было показано 144 эпизода "Львиного логова", в котором Юдит Уильямс сидит...
Культура

За десять лет, организация 418 участвует в многочисленных сделках.

За последние десять лет 'Львиный ров' наблюдал за разнообразными презентациями на конкурсе начинающих предприятий. Этот памятный сезон начнётся 2 сентября.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Клампроч расспрашивает по теме 'честно, но справедливо': 'Каково будет влияние этих выборов на...
Культура

Уникальные передачи, посвященные местным голосованиям

После выборов в Саксонии и Тюрингии будетfocus на последующие события. Различные аспекты, связанные с этими опросами, будут рассмотрены в специальных трансляциях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно