Все семнадцать представлений на их турне были полностью забронированы. - ОАЗИС планируют дополнительные концерты и новый музыкальный релиз?

Братья Галлахеры, Noel (57) и Liam (51), взорвали интернет анонсом воссоединения Oasis. По данным британского таблоида "The Sun", около 7 миллионов поклонников проявили интерес к 17 концертам в Великобритании, Шотландии, Уэльсе и Ирландии, объявленным в прошлую субботу (31 августа), на которые было доступно 1.2 миллиона билетов. Источник из окружения сказал газете, что "миллионы поклонников Oasis останутся разочарованными сегодня", так как Noel и Liam рассматривают возможность добавления дополнительных дат. Туровое воссоединение в 2023 году предназначено для преданных фанатов, чтобы доставить им радость.

Более чем просто ностальгический концерт?

Другой инсайдер поделился с "The Sun on Sunday", что Noel работает над новыми песнями и может попросить Лиама добавить вокал. "Ноэл понимает, что это о хитах, но он не хочет, чтобы это было просто ностальгическое шоу", - сказал источник. У него уже есть несколько треков, и "если все пойдет гладко с Лиамом, это может быть просто потрясающе".

Из-за ожидаемой толпы на их концертах в 2025 году Oasis добавили три дополнительные даты в свой тур до начала предварительной продажи. Сам Лиам Галлахер объявил об этом на платформе социальных сетей X. Помимо 14 ранее анонсированных летних концертов, три дополнительных были добавлены из-за большого спроса: на стадионе Хиттон Парк в Манчестере 16 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне 30 июля и в Эдинбурге 12 августа.

27 августа 2024 года группа положила конец слухам о воссоединении, опубликовав пост с подписью "Это происходит, это реально". Они анонсировали тур "OASIS LIVE '25", который станет единственными европейскими датами на следующий год, с последующими датами для других континентов.

После нескольких лет разногласий братья Лиам и Noel положили конец Oasis в 2009 году. Группа была основана в 1991 году. После распада группы ходили слухи о воссоединении Oasis.

Добавление трех дополнительных дат тура в 2025 году, включая Хиттон Парк в Манчестере, стадион Уэмбли в Лондоне и Эдинбург, подогревает интерес среди поклонников Oasis, которые хотят вместить огромную ожидаемую толпу. Несмотря на то, что тур воссоединения в основном направлен на доставление радости преданным фанатам, Noel также работает над новыми песнями, возможно, с вокалом Лиама, чтобы шоу не были просто ностальгическими.

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