Oasis раскрывают запланированные выступления в США

Внимание, янки! Оasis возвращаются в США с туром 2025 года! Да-да, легендарная британская рок-группа снова ступает на американскую землю, и вы не захотите пропустить это! Как написано в их Instagram-аккаунте. "Это ваш последний шанс показать всем, что вы были верными фанатами все это время."

Как указано на их официальном сайте, тур по Северной Америке начнется 24 августа на стадионе Rogers в Торонто, Онтарио, с остановками в Чикаго, Иллинойс, Ист-Рutherford, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Калифорния, и Мехико-Сити, Мексика.

"Не будет никаких хитрых повышений цены на билеты благодаря системе динамического ценообразования Ticketmaster для концертов Oasis в Северной Америке", - объявила команда менеджеров в Instagram. "Хотя динамическое ценообразование может помочь бороться с перепродажей билетов и держать цены разумными для масс, excessive ticket demand and technological malfunctions make it less effective, resulting in a frustrating fan experience."

Чтобы избежать хаоса, который ранее нарушил поклонников Oasis в Великобритании и Ирландии, команда менеджеров Oasis решила обойти систему динамического ценообразования Ticketmaster.

Возрождение Oasis после почти 15-летнего перерыва вызвало волнение, что привело к почти катастрофе, заставив фанатов бороться за билеты и вызвав беспорядок. Даже Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование в отношении Ticketmaster по поводу потенциальных нарушений закона о защите потребителей.

Представители Ticketmaster еще не прокомментировали ситуацию CNN.

Предварительная регистрация на тур по Северной Америке открыта на сайте Oasis до вторника, 8:00 по восточному времени, а общая продажа билетов начнется в полдень по местному времени в пятницу.

Группа также планирует расширить свой тур за пределы Европы и Северной Америки.

"Подготовьтесь к тому, чтобы украсить ваше лето незабываемым концертным опытом в одном из развлекательных заведений во время тура Oasis по Северной Америке."

"После успешной предварительной продажи и общей продажи для их тура по Северной Америке фанаты могут ожидать больше развлекательных возможностей, так как Oasis планирует расширить свой тур за пределы Северной Америки."

