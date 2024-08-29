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О чем знал Винтеркорн?

Скандал вокруг ДеизельгейтаCollision в VW входит в число самых значительных промышленных скандалов. Несмотря на то, что первоначальный общественный гнев произошел несколько лет назад, его судебные последствия продолжают разворачиваться

 and  James Williams
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- О чем знал Винтеркорн?

Система правосудия придерживается своего плана, почти девять лет после того, как скандал с дизельными автомобилями Volkswagen стал общеизвестен, роль бывшего CEO Мартина Винтеркорна подлежит тщательному изучению. Региональный суд Брауншвейга запланировал почти 90 судебных заседаний для судебного процесса, который продлится до сентября 2025 года. Начало процесса запланировано на 3 сентября. Однако недавние проблемы со здоровьем 77-летнего Винтеркорна вызвали опасения по поводу его способности присутствовать на суде.

Всего несколько недель назад, в июле, Винтеркorn перенес еще одну операцию на колене из-за медицинской экстренной ситуации. Хотя операция, как сообщается, прошла успешно, он якобы физически ослаблен и нуждался в пребывании в реабилитационной клинике. Вопрос о том, сможет ли бывший CEO регулярно ездить из Баварии в Нижнюю Саксонию на двухдневные судебные заседания, важен, учитывая предыдущие задержки судебного процесса из-за проблем со здоровьем.

Винтеркorn пропустил первое крупное судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве

Изначально Винтеркorn должен был сидеть в суде Брауншвейга с четырьмя другими бывшими менеджерами и инженерами Volkswagen с сентября 2021 года. Обвинения в этом судебном процессе, который длился три года, включали коммерческое и организованное мошенничество, связанное с программой обмана. Однако медицинское заключение непосредственно перед началом процесса признало Винтеркорна негодным к суду из-за нескольких операций на бедре. В результате судья отделил «комплекс Винтеркорна» от этого процесса, что вызвало критику.

Теперь предпринимается новая попытка рассмотреть действия и знания Винтеркорна в суде. Для освежения общественной памяти недавно экономическая палата суда подготовила шестистраничный превью, в котором перечислены объединенные обвинения. В них включены коммерческое мошенничество, манипулирование рынком и дача ложных показаний под присягой. Винтеркорна обвиняют в том, что он вводил в заблуждение покупателей Volkswagen относительно характеристик автомобилей и сознательно не сообщал капитальному рынку в сентябре 2015 года о рисках штрафных выплат. В 2017 году он якобы дал ложные показания перед парламентским расследованием Бундестага.

Примерно девять миллионов автомобилей были затронуты в Европе и США

Скандал с дизельными автомобилями был выявлен в сентябре 2015 года в результате расследований американских экологических властей и ученых. По данным суда, около девяти миллионов автомобилей в Европе и США были затронуты манипуляциями с дизельным топливом, что причинило миллиарды евро ущерба покупателям. Скандал погрузил Volkswagen в самый серьезный кризис в истории и обошёлся в миллиарды евро на юридическое разбирательство. Винтеркorn ушел в отставку и later признал, что его имя связано со скандалом с дизельным топливом.

Однако он всегда отрицал личную уголовную ответственность. В начале 2024 года Винтеркorn впервые выступил в суде в качестве свидетеля. «Я считаю эти обвинения необоснованными», — сказал бывший CEO во время миллиардного гражданского процесса инвесторов против Volkswagen в Высшем региональном суде Брауншвейга. Винтеркorn ссылался на два уголовных дела о мошенничестве и манипулировании рынком, возбужденные прокуратурой Брауншвейга. Обвинение в даче ложных показаний перед Бундестагом исходит от берлинских прокуроров.

Физически ослабленный Винтеркorn нуждается в перерывах.

Во время дачи показаний Винтеркorn заявил, что не был вовлечен в принятие решений о программном обеспечении манипуляции. «Я не запрашивал, не поддерживал и не терпел использование этой функции». В ходе последующего четырехдневного перекрестного допроса стало ясно, что операции оставили свой след. Винтеркorn выглядел больным и нуждался в частых перерывах. Вероятно, это также будет относиться к судебному процессу, если он будет проходить по плану.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства против него, проблемы со здоровьем Винтеркорна привели к пропуску судебных заседаний. Однако скандал с дизельным бизнесом, затронувший почти девять миллионов автомобилей, по-прежнему требует рассмотрения действий и знаний Винтеркорна в бизнесе с дизельным топливом.

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