Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиФедеральный парламент

О чем знал Винтеркорн?

Корпоративный скандал с дизельными машинами Volkswagen признан одним из наиболее значительных. Несмотря на то, что первоначальный ажиотаж сошел на нет несколько лет спустя после его обнародования, судебные последствия все еще сохраняются.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

- О чем знал Винтеркорн?

Система правосудия придерживается своего плана - почти через десять лет после того, как скандал с дизельным топливом в Volkswagen стал известен, роль бывшего CEO Мартина Винтеркорна наконец-то ждет тщательное расследование. Региональный суд Брауншвейга запланировал около 90 слушаний до сентября 2025 года, а судебный процесс начнется во вторник (3 сентября). Недавние сообщения о здоровье Винтеркорна вызвали сомнения в этих планах.

Несмотря на эти сомнения, дата начала процесса остается неизменной всего за несколько часов до его начала. Региональный суд не указал на планы перенести процесс снова из-за проблем со здоровьем к полудню сегодняшнего дня.

Наконец ли Винтеркрон столкнется с всеобъемлющим расследованием, которое он обещал в своем извинительном видео в 2015 году? "Я все еще без ответов на все вопросы", - сказал он тогда. Трудно поверить, что бывший CEO нашел новую информацию в последние годы, которую он теперь поделится с экономическим преступным отделом в Брауншвейге.

Проблемы со здоровьем возникли из-за другой операции на колене Винтеркорна в июле. Хотя операция прошла успешно, его физическое состояние, как сообщается, ослабло, что потребовало пребывания в реабилитационной клинике. Легитимность того, что Винтеркрон почти каждую неделю будет ездить из Баварии в Нижнюю Саксонию, чтобы сидеть на скамье подсудимых два дня, вызывает сомнения. Его здоровье в прошлом уже нарушало планы системы правосудия.

Винтеркрон пропустил первое крупное судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве

Изначально Винтеркрон должен был появиться в суде в Брауншвейге с еще четырьмя бывшими менеджерами и инженерами Volkswagen с сентября 2021 года. Процесс, который все еще не завершен после трех лет разбирательств, включал обвинения в коммерческом и уголовном мошенничестве, связанные с программным обеспечением для обмана.

Однако экспертное заключение показало, что Винтеркрон не имеет возможности участвовать в процессе из-за нескольких операций на бедре. Чтобы продолжить расследование "Дизельгейта", суд отделил дело Винтеркорна от этого процесса, что вызвало критику.

Теперь предпринимается еще одна попытка рассмотреть действия и знания Винтеркорна в суде. В недавнем резюме экономический преступный отдел перечислил обвинения против Винтеркорна, в том числе коммерческое мошенничество, манипулирование рынком и дачу ложных показаний. Его обвиняют в том, что он вводил в заблуждение клиентов Volkswagen относительно характеристик автомобилей и сознательно утаивал информацию о возможных штрафах от капитального рынка в критический период сентября 2015 года. В 2017 году он якобы дал ложные показания перед следственным комитетом немецкого бундестага.

Приблизительно девять миллионов автомобилей в Европе и США были затронуты манипуляциями с дизельным топливом, что привело к потерям клиентов в несколько сотен миллионов евро. Скандал побудил Volkswagen к самому серьезному кризису в истории и привел к миллиардам долларов на судебные издержки. Винтеркрон ушел в отставку и позже признал: "Моя фамилия связана со скандалом с дизельным топливом".

Винтеркрон неоднократно отрицал свою личную уголовную ответственность. В начале 2024 года он впервые выступил в качестве свидетеля в суде в рамках миллиардного гражданского иска против Volkswagen со стороны инвесторов в Высшем региональном суде Брауншвейга. "Я считаю эти обвинения необоснованными", - сказал бывший CEO. Он имел в виду две уголовные процедуры против него за мошенничество и манипулирование рынком, начатые прокуратурой в Брауншвейге, и обвинение в даче ложных показаний перед бундестагом, выдвинутое прокурорами в Берлине.

Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем и частые визиты Винтеркорна в реабилитационную клинику, судебный процесс против него в Региональном суде федерального парламента в Брауншвейге по его роли в скандале с дизельным топливом Volkswagen продолжается без изменений. Несмотря на сомнения и задержки в прошлом, судебный процесс, в котором участвуют Винтеркрон и несколько других бывших руководителей и инженеров Volkswagen, продолжается согласно плану.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Произошло преднамеренное сейсмическое событие в Нижней Саксонии
Экономика

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца.

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца. Из-за неудачи VW Group в достижении своих целей по экономии совет директоров рассматривает жесткие меры, такие как возможные увольнения и даже закрытие завода в Германии. Ранее маловероятная ситуация может стать суровой реальностью. За несколько секунд до полудня в Вольфсбурге было принято решение

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Аналитик выражает, что общая способность превышает необходимость.
Экономика

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen Эксперты не удивлены недавними мерами Volkswagen по сокращению расходов, связывая их с проблемами местоположения, фундаментальными сдвигами и спорными решениями. Вряд ли Volkswagen является единственной крупной корпорацией, столкнувшейся с такими трудностями. Новые инициативы Volkswagen по снижению затрат, которые могут включать закрытие заводов,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.
Экономика

Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.

Будущие планы для НПЗ Шветта предусматривают рассмотрение федеральным правительством продления доверительного управления. Потенциальный инвестор заинтересован в приобретении акций от российской государственной корпорации 'Роснефть'.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно