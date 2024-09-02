- О чем знал Винтеркорн?

Система правосудия придерживается своего плана - почти через десять лет после того, как скандал с дизельным топливом в Volkswagen стал известен, роль бывшего CEO Мартина Винтеркорна наконец-то ждет тщательное расследование. Региональный суд Брауншвейга запланировал около 90 слушаний до сентября 2025 года, а судебный процесс начнется во вторник (3 сентября). Недавние сообщения о здоровье Винтеркорна вызвали сомнения в этих планах.

Несмотря на эти сомнения, дата начала процесса остается неизменной всего за несколько часов до его начала. Региональный суд не указал на планы перенести процесс снова из-за проблем со здоровьем к полудню сегодняшнего дня.

Наконец ли Винтеркрон столкнется с всеобъемлющим расследованием, которое он обещал в своем извинительном видео в 2015 году? "Я все еще без ответов на все вопросы", - сказал он тогда. Трудно поверить, что бывший CEO нашел новую информацию в последние годы, которую он теперь поделится с экономическим преступным отделом в Брауншвейге.

Проблемы со здоровьем возникли из-за другой операции на колене Винтеркорна в июле. Хотя операция прошла успешно, его физическое состояние, как сообщается, ослабло, что потребовало пребывания в реабилитационной клинике. Легитимность того, что Винтеркрон почти каждую неделю будет ездить из Баварии в Нижнюю Саксонию, чтобы сидеть на скамье подсудимых два дня, вызывает сомнения. Его здоровье в прошлом уже нарушало планы системы правосудия.

Винтеркрон пропустил первое крупное судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве

Изначально Винтеркрон должен был появиться в суде в Брауншвейге с еще четырьмя бывшими менеджерами и инженерами Volkswagen с сентября 2021 года. Процесс, который все еще не завершен после трех лет разбирательств, включал обвинения в коммерческом и уголовном мошенничестве, связанные с программным обеспечением для обмана.

Однако экспертное заключение показало, что Винтеркрон не имеет возможности участвовать в процессе из-за нескольких операций на бедре. Чтобы продолжить расследование "Дизельгейта", суд отделил дело Винтеркорна от этого процесса, что вызвало критику.

Теперь предпринимается еще одна попытка рассмотреть действия и знания Винтеркорна в суде. В недавнем резюме экономический преступный отдел перечислил обвинения против Винтеркорна, в том числе коммерческое мошенничество, манипулирование рынком и дачу ложных показаний. Его обвиняют в том, что он вводил в заблуждение клиентов Volkswagen относительно характеристик автомобилей и сознательно утаивал информацию о возможных штрафах от капитального рынка в критический период сентября 2015 года. В 2017 году он якобы дал ложные показания перед следственным комитетом немецкого бундестага.

Приблизительно девять миллионов автомобилей в Европе и США были затронуты манипуляциями с дизельным топливом, что привело к потерям клиентов в несколько сотен миллионов евро. Скандал побудил Volkswagen к самому серьезному кризису в истории и привел к миллиардам долларов на судебные издержки. Винтеркрон ушел в отставку и позже признал: "Моя фамилия связана со скандалом с дизельным топливом".

Винтеркрон неоднократно отрицал свою личную уголовную ответственность. В начале 2024 года он впервые выступил в качестве свидетеля в суде в рамках миллиардного гражданского иска против Volkswagen со стороны инвесторов в Высшем региональном суде Брауншвейга. "Я считаю эти обвинения необоснованными", - сказал бывший CEO. Он имел в виду две уголовные процедуры против него за мошенничество и манипулирование рынком, начатые прокуратурой в Брауншвейге, и обвинение в даче ложных показаний перед бундестагом, выдвинутое прокурорами в Берлине.

Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем и частые визиты Винтеркорна в реабилитационную клинику, судебный процесс против него в Региональном суде федерального парламента в Брауншвейге по его роли в скандале с дизельным топливом Volkswagen продолжается без изменений. Несмотря на сомнения и задержки в прошлом, судебный процесс, в котором участвуют Винтеркрон и несколько других бывших руководителей и инженеров Volkswagen, продолжается согласно плану.

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