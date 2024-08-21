Нынешние цены на топливо достигли беспрецедентных минимумов, побив предыдущие рекорды.

Водители могут теперь расслабиться и с нетерпением ждать своей следующей остановки на заправочной станции, как никогда прежде. Цены на топливо достигли нового годового минимума. Как обычно, основной причиной является геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и экономическое состояние Китая.

По данным ADAC, водители теперь платят в среднем 1,715 евро за литр Супер Е10 - на 1,8 цента меньше, чем на прошлой неделе. Топливо было дешевле на Новый год. Аналогичным образом, дизель также стал дешевле: литр теперь стоит в среднем 1,59 евро - на 1,3 цента меньше, чем на прошлой неделе, и самое дешевое с июня 2023 года.

Основными катализаторами снижения цен на топливо являются падение цен на нефть и укрепление евро по отношению к доллару: сейчас нефть Brent стоит примерно 77 долларов США за баррель. Евро достиг годового максимума в 1,11 доллара за евро.

Цены на нефть в последнее время находятся в свободном падении, и аналитики считают, что это связано с ростом запасов нефти в США и оптимизмом, вызванным переговорами о мире на Ближнем Востоке. Нестабильность экономики Китая, которая снижает прогнозы спроса, также является фактором, отмечают эксперты.

ADAC продолжает рекомендовать водителям заправляться вечером, так как цены самые низкие с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. "Утром около 7:00 цены на 6-7 центов выше". Заправки на автодороге дороже: недавний опрос ADAC показал, что на этих заправках топливо стоит примерно на 40 центов дороже за литр, чем вне автодороги.

Начало года ознаменовалось значительным снижением цен на топливо, и Новый год был одним из самых дешевых дней для топлива за последнее время. Эксперты связывают эту тенденцию с продолжающимся падением цен на нефть и укреплением евро по отношению к доллару США.

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