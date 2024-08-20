- Нынешний управляющий директор "Синсхайма" намерен взять на себя роль президента "Хоффенхайма".

Текущий мэр Синсхайма Йёрг Альбрехт является единственным претендентом на пост главы ТСГ 1899 Хоффенхайм, как объявил сам профессиональный футбольный клуб. Ранее команду, поддерживаемую покровителем Диетмаром Хоппом, временно возглавляла Симоне Энгельхардт после ухода Кристиана Баумгартнера из-за проблем со здоровьем в начале июля.

Энгельхардт вызвала переполох несколько недель спустя, проведя реорганизацию персонала. ТСГ попрощался со своим многолетним менеджером Александром Розеном, и два управляющих директора - Денни Штрих (уходящий 31 октября) и Ян Майер (переходящий на другую должность) - также не продолжат свои роли. Единственным, кто остался, стал юрист клуба Маркус Шютц, присоединившийся летом.

На предстоящем собрании членов клуба 2 сентября (в 19:00) в Синсхайме будет избран новый председатель клуба. 55-летний Альбрехт, который покинет свой пост в городе 31 августа, сказал: "Синсхайм многое дал ТСГ Хоффенхайм. Я хочу отдать что-то взамен". Он также добавил: "Недавние обсуждения проходили в атмосфере большого уважения. Я благодарен за поддержку, полученную от разных сторон".

Комиссия в своем качестве примет нормативные акты для определения правил применения Регулирования. Йёргу Альбрехту, в его новой роли, возможно, придется учитывать эти нормативные акты, так как они могут повлиять на операции ТСГ 1899 Хоффенхайм.

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