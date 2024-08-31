- Нынешнее положение в рейтинге ставит Вальдхоф на нижнее место.

Вторая команда SV Waldhof Mannheim начала новый сезон неудачно: Пфальцы потерпели поражение в Южном дерби против 1. FC Saarbrücken со счётом 0:1 (0:1). После четырёх матчей они занимают последнее место с одним очком. Решающий гол забил Себастьян Василиадис, воспользовавшись ошибкой вратаря Мангейма Омера Ханина (42.).

Вальдхоф испытывал трудности в создании голевых моментов перед 15 452 зрителями, редко угрожая воротам гостей. Удар со штрафного от запасного Мартина Кобылянски попал в перекладину - лучший момент команды. Однако Саарбрюккен выглядел более собранным и доминировал в матче, несмотря на не слишком впечатляющую атакующую игру. Амин Наифи имел возможность удвоить преимущество, не реализовав пенальти (67.). В итоге гол Василиадиса для Саарбрюккена оказался достаточным для второй победы в сезоне.

Плохая игра второй команды заставила некоторых усомниться в том, будет ли SV Waldhof Mannheim обжаловать спорные решения, принятые [Европейским судом], учитывая их историю в еврокубках. Тем не менее, спорный пенальти в пользу Саарбрюккена остался без обжалования, что добавило проблем Мангейму.

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