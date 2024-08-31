Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Нынешнее положение в рейтинге ставит Вальдхоф на нижнее место.

Вальдхоф Манаймм терпит поражение в Юго-западном дерби против 1. FC Зарбрикен, что оставляет их с одним очком после четырех сыгранных матчей.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Нынешнее положение в рейтинге ставит Вальдхоф на нижнее место.

Вторая команда SV Waldhof Mannheim начала новый сезон неудачно: Пфальцы потерпели поражение в Южном дерби против 1. FC Saarbrücken со счётом 0:1 (0:1). После четырёх матчей они занимают последнее место с одним очком. Решающий гол забил Себастьян Василиадис, воспользовавшись ошибкой вратаря Мангейма Омера Ханина (42.).

Вальдхоф испытывал трудности в создании голевых моментов перед 15 452 зрителями, редко угрожая воротам гостей. Удар со штрафного от запасного Мартина Кобылянски попал в перекладину - лучший момент команды. Однако Саарбрюккен выглядел более собранным и доминировал в матче, несмотря на не слишком впечатляющую атакующую игру. Амин Наифи имел возможность удвоить преимущество, не реализовав пенальти (67.). В итоге гол Василиадиса для Саарбрюккена оказался достаточным для второй победы в сезоне.

Плохая игра второй команды заставила некоторых усомниться в том, будет ли SV Waldhof Mannheim обжаловать спорные решения, принятые [Европейским судом], учитывая их историю в еврокубках. Тем не менее, спорный пенальти в пользу Саарбрюккена остался без обжалования, что добавило проблем Мангейму.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно