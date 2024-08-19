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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

На протяжении многих лет Северная Бавария жаждет ускоренной и более современной железнодорожной сети, соединяющей Нюрнберг и Саксонию. Какова текущая ситуация с электрификацией?

 and  Wendy Allen
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Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)
Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)

- Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

Приверженцы модернизации Franken-Sachsen Magistrale продолжают борьбу, проводится федеральное обследование

Продвижение современного обновления железной дороги Franken-Sachsen Magistrale, важной связи между Баварией, Саксонией и Чешской Республикой, все еще продолжается. Федеральное правительство в настоящее время изучает экономическую целесообразность проекта, и его выводы ожидаются осенью, как сообщил представитель Федерального министерства транспорта агентству dpa по запросу.

"Дизельная крепость" ждет электрификации

Железнодорожная линия, проходящая через эти регионы, в значительных секторах ограничена дизельными двигателями из-за своей критической роли в трансевропейском железнодорожном движении. Политики из затронутых регионов уже несколько лет призывают к электрификации. Как сказал мэр Байрейта Томас Эберсбергер (ХСС) в интервью агентству dpa, "Это крупнейший дизельный хаб в Центральной Европе, который может стать климатонейтральным только благодаря эффективному сотрудничеству между федеральным правительством, землями и ЕС".

Ранее планы даже застопорились - из-за неудовлетворительных экономических параметров.

Теперь проводятся новые расчеты: проект будет переоценен с учетом прогноза трафика на 2040 год, как сообщило министерство. "Дополнения к новым объемам трафика и обновленные оценки затрат и выгод будут доступны для рассмотрения в последнем квартале 2024 года".

Свободное государство выделяет средства на планирование участка

Несколько недель назад Свободное государство Бавария сделало еще один шаг - завершив соглашение о планировании электрификации участка линии. Правительство земли поручило Deutsche Bahn планировать расширение и электрификацию 18-километрового участка от Байрейта до Шнабельвайда, стоимостью 20 миллионов евро. "Однако наши усилия смогут полностью раскрыть свой потенциал только в том случае, если федеральное правительство также внесет свой вклад и расширит и электрифицирует Franken-Sachsen Magistrale", - заявил министр транспорта Кристиан Бернрайтер (ХСС) в начале июля. Цель состоит в том, чтобы к 2040 году полностью исключить дизельные поезда из пассажирского железнодорожного сообщения Баварии.

Взгляд на Чешскую Республику

Если разрыв в электрификации от Нюрнберга до Марктредвитца, Хоф и Ширндинга будет преодолен, снова станет возможным непрерывное междугороднее пассажирское сообщение.

Кроме того, местные политики возлагают надежды на Закон о современных железных дорогах, который федеральное правительство планирует принять. "Он может стать переломным моментом для Franken-Sachsen Magistrale и наконец-то позволит приступить к планированию", - сказал мэр Байрейта Томас Эберсбергер. Он также подчеркнул, что Чешская Республика активно поддерживает расширение. Ветка через Чеб в направлении Праги имеет "огромное значение" для европейского грузового и пассажирского движения.

  1. Несмотря на усилия Баварии по электрификации участка Franken-Sachsen Magistrale, полное исключение дизельных поездов из пассажирского железнодорожного сообщения Баварии требует вклада федерального правительства и расширения проекта электрификации.
  2. Чешская Республика, признавая значение ветки через Чеб в направлении Праги, поддерживает расширение Franken-Sachsen Magistrale, которое может служить важной связью в трансевропейском железнодорожном движении, включая Баварию и Саксонию.

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