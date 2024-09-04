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ЭкономикаНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Нынешняя стоимость акций Nvidia сталкивается с беспрецедентными проблемами.

 and  John Stellmacher
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Нынешняя стоимость акций Nvidia сталкивается с беспрецедентными проблемами.

Nvidia's акции росли в течение нескольких месяцев, но энтузиазм вокруг ИИ, похоже, угасает. Не впечатляющие квартальные прогнозы привели к резкому снижению котировок, а новости о расследованиях в области антимонопольного законодательства добавили напряжения.

Вчера Nvidia потерпела крупнейшее однодневное снижение рыночной стоимости среди американских компаний, составившее $279 млрд. Это заставило некоторых усомниться в доверии инвесторов к технологиям, связанным с ИИ, которые в этом году принесли прибыль на американских фондовых биржах. Квартальный прогноз Nvidia не оправдал ожиданий инвесторов.

После падения акций на 9,5% в ходе обычной торговли, они упали еще на 2,4% после закрытия биржи. Катализатором этого спада стала статья в Bloomberg, сообщившая, что Министерство юстиции США запросило информацию у Nvidia и других компаний, выдвигая обвинения в потенциальных нарушениях антимонопольного законодательства. Регулирующие органы обеспокоены тем, что Nvidia затрудняет переход клиентов к альтернативным поставщикам.

С начала хайпа вокруг ИИ в начале 2023 года акции Nvidia резко выросли, и рыночная стоимость компании впервые превысила $3 трлн в начале июня, обойдя Apple и заняв второе место после Microsoft.

Поговаривают о том, что акции Nvidia утроятся к 2024 году

Недавние колебания на рынке переводятся в значительные triple-digit миллиардные потери рыночной стоимости Nvidia, если их акции существенно упадут. Последний раз такое высокое однодневное снижение было зафиксировано в феврале 2022 года, когда Meta Platforms (родительская компания Facebook) потеряла $232 млрд рыночной стоимости после слабого финансового прогноза.

Индекс полупроводников PHLX упал на 7,75% во вторник, что является самым резким снижением с 2020 года. Озабоченность тем, что высокие затраты на ИИ могут не принести быстрых результатов, тревожит крупнейшие компании на Уолл-стрит уже несколько недель. После своих квартальных отчетов в июле акции Microsoft и Alphabet (родительская компания Google) также снизились.

"За последние двенадцать месяцев в технологии и акции полупроводниковых компаний влилось слишком много капитала, что искажает рынок", - заявил Тодд Сон, стратег в Strategas Securities. В записке клиентам во вторник аналитики фондового провайдера BlackRock отметили, что новые исследования ставят под сомнение способность доходов от ИИ оправдать текущие тенденции инвестирования в технологию.

В ответ на эти вызовы сектора технологий и ИИ могут извлечь выгоду из рекомендаций Комиссии по устранению антимонопольных опасений и поддержанию доверия инвесторов. Несмотря на недавние трудности, долгосрочный потенциал технологий, основанных на ИИ, остается многообещающим, и многие аналитики все еще предсказывают сильный рост Nvidia и других технологических компаний в будущем.

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