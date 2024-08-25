Нубель удивлен показаниями "Штутгарта"

В VfB Stuttgart испытывает недовольство после неудачного старта в Фрайбурге. Вратарь Нюбель удивлен ухудшением игры своей команды. Хоэнэсс требует улучшения стойкости - несмотря на все проблемы с составом.

Сообщение Себастьяна Хоэнэсса игрокам было предельно ясным, когда они уезжали. "Нам нужно улучшить управление сложными фазами", - заявил тренер VfB Stuttgart после плохой игры в Бундеслиге. "Это критически важно". Швабы еще адаптируются к своей новой роли. Ожидания возросли. Как вице-чемпионы, VfB теперь воспринимается по-новому соперниками. Команда была в курсе этого, неоднократно признавая это летом. Однако разочарование было глубоким.

Несмотря на ранний гол от нового нападающего Эрмедина Демировича во втором минуте, VfB проиграл региональное дерби против SC Freiburg 1:3 (1:1). Поражение могло быть еще более катастрофическим. Почти не было видно захватывающего атакующего футбола прошлого сезона, вместо этого штутгартцы теряли контроль над обороной. Лукас Кюблер (27/61) и Рitsu Doan (54) воспользовались этими провалами.

Вратарь VfB Александр Нюбель нашел выступление своей команды удивительным по сравнению с прошлой неделей. "Беговой был немного не хватает", - проанализировал он. "И уверенность". Как это могло произойти? Всего неделю назад штутгартцы показали хорошую игру в тесно конкурирующем Суперкубке против чемпионов и обладателей кубка Байер Леверкузен. Их выступление в Брайсгау их несколько озадачило.

Лига чемпионов как дополнительный вызов

Конечно, VfB начал игру с серьезными проблемами в обороне, с Ангело Стиллером, вынужденным выйти и, следовательно, пропустить свою роль в качестве ключевого полузащитника. Однако было бы упрощенно приписать плохую игру только этому фактору. Швабы не хватало энергии, инноваций и, в конечном итоге, стойкости.

В ближайшие недели им понадобятся все эти качества, так как они будут соревноваться в трех соревнованиях и стремиться к значительной роли. Во вторник их ждет первый раунд Кубка Германии против клуба второй лиги Преussen Мюнстер. В четверг состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Большие ночи приближаются. Ожидание высокое. Однако выступления, подобные тому, что было в Фрайбурге, также вызывают сомнения. Сможет ли VfB сохранить свой уровень или спортивное поражение близко?

Новые лидеры должны заменить звездный трио

"Нам нужно продолжать давить, держать подбородок высоко", - сказал Демирович. Нападающий присоединился к Штутгарту из FC Augsburg летом за более чем 20 миллионов евро и должен заполнить пробел, оставленный Серу Гвирасси, который перешел в Боруссию Дортмунд. Капитан Вальдемар Антон и оборонительный ас Хироки Ито также ушли в Дортмунд иBayern Munich соответственно. VfB должен снова компенсировать существенные уходы.

Для тренера Хоэнэсса также будет вопросом Integration многочисленных новых игроков как можно быстрее. И для некоторых профессионалов - таких как новый оборонительный лидер Джефф Шабо или Атакан Каразор, который заменил Антона в качестве плеймейкера - будет вопросом быстрого принятия своих ролей. "Мы сделаем выводы. В прошлом году такие поражения часто нам помогали", - сказал Нюбель. Надеюсь, это будет так и на этот раз, чтобы разочарование в VfB превратилось в эйфорию.

После разочаровывающего поражения против SC Freiburg Себастьян Хоэнэсс призвал свою команду улучшить управление сложными фазами, признавая возросшие ожидания как вице-чемпионов. В то же время вратарь Александр Нюбель удивлен ухудшением игры по сравнению с прошлой неделей, выразив озабоченность отсутствием бега и уверенности.

С первым раундом Кубка Германии против Preußen Münster впереди, VfB придется снова обрести свою энергию, инновации и стойкость, чтобы конкурировать в трех соревнованиях и стремиться к значительной роли. Новые лидеры, такие как нападающий Эрмедин Демирович и оборонительный лидер Джефф Шабо, должны быстро принять свои роли, в то время как команда размышляет о прошлых поражениях, чтобы превратить свое разочарование в эйфорию.

Читайте также: