Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Нубель удивлен показаниями "Штутгарта"

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

Нубель удивлен показаниями "Штутгарта"

В VfB Stuttgart испытывает недовольство после неудачного старта в Фрайбурге. Вратарь Нюбель удивлен ухудшением игры своей команды. Хоэнэсс требует улучшения стойкости - несмотря на все проблемы с составом.

Сообщение Себастьяна Хоэнэсса игрокам было предельно ясным, когда они уезжали. "Нам нужно улучшить управление сложными фазами", - заявил тренер VfB Stuttgart после плохой игры в Бундеслиге. "Это критически важно". Швабы еще адаптируются к своей новой роли. Ожидания возросли. Как вице-чемпионы, VfB теперь воспринимается по-новому соперниками. Команда была в курсе этого, неоднократно признавая это летом. Однако разочарование было глубоким.

Несмотря на ранний гол от нового нападающего Эрмедина Демировича во втором минуте, VfB проиграл региональное дерби против SC Freiburg 1:3 (1:1). Поражение могло быть еще более катастрофическим. Почти не было видно захватывающего атакующего футбола прошлого сезона, вместо этого штутгартцы теряли контроль над обороной. Лукас Кюблер (27/61) и Рitsu Doan (54) воспользовались этими провалами.

Вратарь VfB Александр Нюбель нашел выступление своей команды удивительным по сравнению с прошлой неделей. "Беговой был немного не хватает", - проанализировал он. "И уверенность". Как это могло произойти? Всего неделю назад штутгартцы показали хорошую игру в тесно конкурирующем Суперкубке против чемпионов и обладателей кубка Байер Леверкузен. Их выступление в Брайсгау их несколько озадачило.

Лига чемпионов как дополнительный вызов

Конечно, VfB начал игру с серьезными проблемами в обороне, с Ангело Стиллером, вынужденным выйти и, следовательно, пропустить свою роль в качестве ключевого полузащитника. Однако было бы упрощенно приписать плохую игру только этому фактору. Швабы не хватало энергии, инноваций и, в конечном итоге, стойкости.

В ближайшие недели им понадобятся все эти качества, так как они будут соревноваться в трех соревнованиях и стремиться к значительной роли. Во вторник их ждет первый раунд Кубка Германии против клуба второй лиги Преussen Мюнстер. В четверг состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Большие ночи приближаются. Ожидание высокое. Однако выступления, подобные тому, что было в Фрайбурге, также вызывают сомнения. Сможет ли VfB сохранить свой уровень или спортивное поражение близко?

Новые лидеры должны заменить звездный трио

"Нам нужно продолжать давить, держать подбородок высоко", - сказал Демирович. Нападающий присоединился к Штутгарту из FC Augsburg летом за более чем 20 миллионов евро и должен заполнить пробел, оставленный Серу Гвирасси, который перешел в Боруссию Дортмунд. Капитан Вальдемар Антон и оборонительный ас Хироки Ито также ушли в Дортмунд иBayern Munich соответственно. VfB должен снова компенсировать существенные уходы.

Для тренера Хоэнэсса также будет вопросом Integration многочисленных новых игроков как можно быстрее. И для некоторых профессионалов - таких как новый оборонительный лидер Джефф Шабо или Атакан Каразор, который заменил Антона в качестве плеймейкера - будет вопросом быстрого принятия своих ролей. "Мы сделаем выводы. В прошлом году такие поражения часто нам помогали", - сказал Нюбель. Надеюсь, это будет так и на этот раз, чтобы разочарование в VfB превратилось в эйфорию.

После разочаровывающего поражения против SC Freiburg Себастьян Хоэнэсс призвал свою команду улучшить управление сложными фазами, признавая возросшие ожидания как вице-чемпионов. В то же время вратарь Александр Нюбель удивлен ухудшением игры по сравнению с прошлой неделей, выразив озабоченность отсутствием бега и уверенности.

С первым раундом Кубка Германии против Preußen Münster впереди, VfB придется снова обрести свою энергию, инновации и стойкость, чтобы конкурировать в трех соревнованиях и стремиться к значительной роли. Новые лидеры, такие как нападающий Эрмедин Демирович и оборонительный лидер Джефф Шабо, должны быстро принять свои роли, в то время как команда размышляет о прошлых поражениях, чтобы превратить свое разочарование в эйфорию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По ту сторону периферии, Кристоф Даум не просто произвел впечатление; он также высказал резкие кри…
Спорт

"В то время как некоторые воспитывают своих детей в двуязычной среде, я сам воплощаю в себе способность к многоязычию".

Футбольное сообщество скорбит по поводу кончины вдохновляющего тренера Христофа Даума не только из-за его достижений в coaching, но и из-за способности мотивировать умными афоризмами

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Знаменитому олимпийскому победителю Бергеру вручают необычную награду.
Спорт

Знаменитому олимпийскому победителю Бергеру вручают необычную награду.

Знаменитому олимпийскому победителю Бергеру вручают необычную награду. В неожиданном повороте событий она вышла на передний план во время матча за бронзовую медаль Олимпиады, в итоге приведя немецкую женскую национальную футбольную команду к знаменательной победе. Вратарь Анн-Катрин Бергер теперь удостоена индивидуальной награды: она названа "Футболисткой года" по версии "

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Суперзвезда футбола Энн-Катрин Бергер, известная своими олимпийскими победами, претендует на звание лучшего футболиста года
Спорт

Суперзвезда футбола Энн-Катрин Бергер, известная своими олимпийскими победами, претендует на звание лучшего футболиста года

Вратарь Анн-Катрин Бергер получает высокую награду, но при этом критикует: 'Футболисты в 33 года все еще стремятся играть в европейских лигах.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.
Политика

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы. После нападения с ножом в Солingen пострадало больше, чем трое. Некоторые скончались от полученных травм, а другие сейчас получают медицинскую помощь. Среди последних есть те, кто получил серьезные ранения, но больше не находятся в критическом состоянии, как сообщают медицинские работники. Однако эмоциональные последствия

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно