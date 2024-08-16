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Новые правила для замедления чатбота ИИ Маска

 and  James Williams
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Людям должно быть позволено 'немного повеселиться' с этим программным обеспечением, как недавно...
Людям должно быть позволено 'немного повеселиться' с этим программным обеспечением, как недавно сказал Маск.

Новые правила для замедления чатбота ИИ Маска

В течение нескольких дней, сотни странных и жестоких изображений, glorifying violence, распространяются по Х. Они созданы стартапом Black Forest Labs, среди партнеров которого есть Элон Маск. Его AI-чатбот Грок, который также использует это программное обеспечение, теперь находится под контролем.

AI-чатбот Элона Маска Грок ограничен после того, как изначально генерировал шокирующие изображения политиков или знаменитостей. Теперь уже невозможно генерировать изображения людей, потребляющих наркотики или обращающихся с оружием с помощью текстовых команд Грока. До сих пор казалось, что практически нет ограничений контента. Другие предложения по генерации изображений, такие как DALL-E от OpenAI, создателя ChatGPT, или Imagen от Google, имеют барьеры, чтобы предотвращать подобное.

Маск, однако, известен своей неприязнью к ограничениям, которые он называет цензурой. Люди должны иметь возможность "немного повеселиться" с программным обеспечением, написал он в четверг. XAI не было доступно для дальнейших комментариев.

Реальная технология, стоящая за генерацией изображений, принадлежит немецкому стартапу Black Forest Labs, а не xAI. Компания Маска полагается на свой AI-модель FLUX.1. Он написал, что они разрабатывают собственное программное обеспечение для генерации изображений, которое займет еще несколько месяцев.

Изображения, генерируемые Гроком, могут быть иногда фотореалистичными, но часто преувеличенными, как карикатуры. Особенно перед президентскими выборами в США в ноябре есть большая тревога по поводу AI-фейков, которые могут повлиять на общественное мнение. Многие программы избегают генерировать изображения с реальными людьми.

Маск подает в суд на компании, снимающие рекламу с Х

То же самое относится и к защищенным авторским правом фигурам, таким как Микки Маус от Диснея, чье появление в AI-генеративных изображениях может привести к судебным разбирательствам. Это также может усилить скепсис крупных рекламодателей по отношению к платформе. Многие из них уже озабочены репутацией своих брендов и сняли рекламу с Х.

Маск недавно подал в суд на несколько компаний и отраслевую организацию за это. Он обвиняет их в скоординированных действиях по удержанию рекламных долларов от своей платформы.

Несмотря на несогласие Элона Маска с ограничениями контента, экономика Х, платформы, размещающей AI-чатбота Грока от Black Forest Labs, может быть затронута отзывом рекламы из-за спорной генерации изображений. Экономика Х в значительной степени зависит от доходов от рекламы, и уход крупных рекламодателей может существенно повлиять на ее финансовую стабильность.

Кроме того, скандал вокруг возможностей Грока по генерации изображений может повлиять на репутацию Элона Маска и его компаний, что может отрицательно сказаться на их общей экономической производительности.

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