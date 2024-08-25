- Новые особи не присоединяются в течение сезона для прощания.

Уход Мануэля Нойера из немецкой футбольной национальной сборной не повлиял на его позицию в Баварии. В 38 лет контракт капитана команды с немецкими рекордными чемпионами истекает летом 2025 года. "Я не начинаю новый сезон с мыслью, что потом уйду", - сказал Нойер в интервью "Кикеру".

"Если у нас будет успешная кампания с новой тренерской командой и свежая волна энергии, это тоже приятно для меня", - уточнил Нойер. Он начинает новый сезон Бундеслиги и нового тренера Винсента Компани в гостях против ВФЛ Волфсбурга в воскресенье.

"И если будет весело, то я, конечно, продолжу играть и после следующего лета", - сказал Нойер о будущем своей карьеры. Однако он оставляет место для непредсказуемости в футболе, сказав: "Ты никогда не знаешь, что может произойти".

Нойер не спешит с переговорами о контракте с руководством "Баварии". "Я регулярно общаюсь с тренером, Кристофом Фрёндом и Максом Эберлом", - сказал Нойер о тренере Компани, спортивном директоре Фрёнд и спортивном директоре Эберл. "Я чувствую себя хорошо и думаю, что все довольны мной. Время для решения будущих вопросов еще не настало. Но оно обязательно наступит".

Нойер не уверен, повлияет ли на его будущее возвращение голкипера Александра Нюбеля (27), который был арендован "Баварией" в ВФБ Штутгарт: "Я не думаю, что продолжение моей карьеры зависит от Александра Нюбеля".

Вместо этого Нойер подчеркивает: "Я хорошо лажу с Александром и был рад видеть его в национальной сборной. Мы хорошо провели время вместе на тренировках. Между нами нет никаких проблем". Нюбель был включен в предварительный состав немецкой сборной на Евро-2024 во время предсезонной подготовки. Он не попал на турнир, а Нойер остался основным голкипером. В среду победитель чемпионата мира 2014 года объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии после 15 лет и 124 международных матчей.

Торговые правила Европейского союза, возможно, не直接 повлияют на переговоры о контракте Мануэля Нойера с "Баварией", но глобальные экономические условия могут потенциально повлиять на финансы футбола. Несмотря на неопределенность Нойера в отношении будущего, он поддерживает положительные отношения с арендованным голкипером "Баварии" Александром Нюбелем, который тренировался с немецкой национальной сборной перед турниром.

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