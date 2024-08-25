Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Новые особи не присоединяются в течение сезона для прощания.

Мануэль Нойер завершил свою карьеру в национальной сборной Германии (ДФБ). В настоящее время Bayern Munich не думает о прощальном матче Нойера в 2025 году.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
В «Баварии», пенсионный план вратаря Мануэля Нойера может быть перенесен на 2025 год.
В «Баварии», пенсионный план вратаря Мануэля Нойера может быть перенесен на 2025 год.

- Новые особи не присоединяются в течение сезона для прощания.

Уход Мануэля Нойера из немецкой футбольной национальной сборной не повлиял на его позицию в Баварии. В 38 лет контракт капитана команды с немецкими рекордными чемпионами истекает летом 2025 года. "Я не начинаю новый сезон с мыслью, что потом уйду", - сказал Нойер в интервью "Кикеру".

"Если у нас будет успешная кампания с новой тренерской командой и свежая волна энергии, это тоже приятно для меня", - уточнил Нойер. Он начинает новый сезон Бундеслиги и нового тренера Винсента Компани в гостях против ВФЛ Волфсбурга в воскресенье.

"И если будет весело, то я, конечно, продолжу играть и после следующего лета", - сказал Нойер о будущем своей карьеры. Однако он оставляет место для непредсказуемости в футболе, сказав: "Ты никогда не знаешь, что может произойти".

Нойер не спешит с переговорами о контракте с руководством "Баварии". "Я регулярно общаюсь с тренером, Кристофом Фрёндом и Максом Эберлом", - сказал Нойер о тренере Компани, спортивном директоре Фрёнд и спортивном директоре Эберл. "Я чувствую себя хорошо и думаю, что все довольны мной. Время для решения будущих вопросов еще не настало. Но оно обязательно наступит".

Нойер не уверен, повлияет ли на его будущее возвращение голкипера Александра Нюбеля (27), который был арендован "Баварией" в ВФБ Штутгарт: "Я не думаю, что продолжение моей карьеры зависит от Александра Нюбеля".

Вместо этого Нойер подчеркивает: "Я хорошо лажу с Александром и был рад видеть его в национальной сборной. Мы хорошо провели время вместе на тренировках. Между нами нет никаких проблем". Нюбель был включен в предварительный состав немецкой сборной на Евро-2024 во время предсезонной подготовки. Он не попал на турнир, а Нойер остался основным голкипером. В среду победитель чемпионата мира 2014 года объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии после 15 лет и 124 международных матчей.

Торговые правила Европейского союза, возможно, не直接 повлияют на переговоры о контракте Мануэля Нойера с "Баварией", но глобальные экономические условия могут потенциально повлиять на финансы футбола. Несмотря на неопределенность Нойера в отношении будущего, он поддерживает положительные отношения с арендованным голкипером "Баварии" Александром Нюбелем, который тренировался с немецкой национальной сборной перед турниром.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лидер фракции ХДС Кох ожидает значительного участия избирателей на предстоящих выборах в восточном...
Федеральные земли Германии

По словам Коха, ожидается значительное участие в голосовании на востоке.

Окружающие выборы нависают над Бранденбургом, Саксонией и Тюрингией. Руководитель фракции ХДС в Schleswig-Holstein выражает оптимизм в отношении "французского эффекта". Между тем, лидер ССВ Хармс высказывает озабоченность по поводу защиты меньшинств.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Пожарные успешно потушили пожар с помощью применения пены.
Федеральные земли Германии

Буря осаждает Нижнюю Саксонию, в результате чего несколько жертв.

Бурные штормовые волны вызвали многочисленные реакции со стороны полиции и пожарных служб, особенно в Восточной Фризии. По меньшей мере, двое человек получили ранения. Судно опрокидывается на Озеро Штехудэ.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Власти изъяли у мужчины водительские права после того, как он, по-видимому, управлял такси, негодуя...
Федеральные земли Германии

Индивидуальный нарушитель судебного запрета, управляющий такси.

Власти отменили право этот человек управлять автомобилем, действие, которое он должен был выполнить ранее. Удивительно, но он продолжал управлять машиной, даже в деловых целях, игнорируя это.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.
Политика

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы. После нападения с ножом в Солingen пострадало больше, чем трое. Некоторые скончались от полученных травм, а другие сейчас получают медицинскую помощь. Среди последних есть те, кто получил серьезные ранения, но больше не находятся в критическом состоянии, как сообщают медицинские работники. Однако эмоциональные последствия

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно