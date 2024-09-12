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Новые обвинения против Вайнштейна в Нью-Йорке.

 and  Alex Stellmacher
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Пожилой человек, переживший июль.
Пожилой человек, переживший июль.

Новые обвинения против Вайнштейна в Нью-Йорке.

После операции на сердце осужденный кинопродюсер Уэйнштейн столкнулся с новыми юридическими проблемами в Нью-Йорке. Согласно последним судебным процессам, против него выдвинуто три обвинения в сексуальных преступлениях. К сожалению, адвокат Уэйнштейна не информирован об этих обвинениях.

Начало судебного процесса по одному из этих обвинений назначено на ближайшее время, а также появляются новые заявления. По данным Hollywood Reporter, обвинение объявило об этих обвинениях во время судебного заседания в Нью-Йорке. К сожалению, Уэйнштейн не смог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем.

К сожалению, подробности этих обвинений остаются конфиденциальными. Во время заседания адвокат Уэйнштейна заявил, что присяжные, скорее всего, рассмотрят три случая якобы сексуальных преступлений. Два из них якобы произошли в середине 2000-х годов, а третье - в 2016 году. Даже защита не знает точных деталей и количество этих обвинений.

В прошлом году (2020) Уэйнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения в Нью-Йорке за изнасилование и сексуальные домогательства. К сожалению, это обвинение было отменено в апреле 2024 года из-за процессуальных ошибок, и новое судебное разбирательство назначено на ноябрь. Обвинение хочет объединить эти новые обвинения с первоначальным обвинением, в то время как команда Уэйнштейна выступает за отдельные судебные процессы.

"Близкая к смерти" ситуация Уэйнштейна

В настоящее время Уэйнштейн, отбывающий 16-летний срок в Калифорнии за другое преступление, восстанавливается в больнице. Согласно американским СМИ, Уэйнштейна недавно перевели туда для экстренной операции на сердце. В свете этого его адвокат заявил, что у него "некий шунт в груди", требующий дренажа жидкости. Уэйнштейн зависит от кислорода и внутривенных жидкостей.

Настоящее состояние Уэйнштейна остается неясным. При условии, что врачи дадут добро, он планирует принять участие в запланированном на 18 сентября судебном заседании. По данным Variety, адвокат Уэйнштейна заявил в суде, что его клиент "почти умер".

Комиссия рассматривает вопрос об объединении новых обвинений в сексуальных домогательствах против Уэйнштейна с первоначальным обвинением. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, комиссия еще не раскрыла подробности этих обвинений команде адвокатов Уэйнштейна.

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