Новые исследования показывают, что вы не виноваты в этом.

Недавнее исследование, возглавляемое учеными из Университетского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университета Лестера, показало, что избирательность в еде у детей в основном обусловлена генетическими факторами, а другие факторы, такие как разнообразие блюд дома и место приема пищи, играют незначительную роль, особенно когда ребенок еще младенец.

В исследовании приняли участие более 2000 пар tanto однояйцовых, как и двуяйцовых близнецов, родившихся в 2007 году и проживающих в Великобритании. Родители предоставляли информацию о пищевых привычках своих детей в возрасте от 16 месяцев до 13 лет.

Однояйцовые близнецы наследуют весь свой генетический материал, в то время как двуяйцовые - нет. Это позволило исследователям проанализировать влияние генетики и окружающей среды на избирательность в еде в обеих группах.

Результаты показали, что пары двуяйцовых близнецов были менее похожи в плане привередливости в еде, чем пары однояйцовых близнецов. Это свидетельствует о том, что генетика играет значительную роль в определении нежелания ребенка пробовать новые продукты.

Исследование показало, что привередливость в еде обычно достигает пика в возрасте 7 лет, а затем немного снижается в подростковом возрасте.

Мориц Херле, исследователь из Королевского колледжа Лондона и один из авторов исследования, заявил: "Привередливость в еде часто вызывает много стресса у детей и их семей. Наше исследование показывает, что различия в привередливости детей в еде в основном обусловлены генетическими факторами, что может помочь снять часть ответственности с родителей".

Зейнеп Нас, исследователь из УКЛ, другой автор исследования, добавила: "Мы надеемся, что наше открытие о том, что привередливость в еде в основном врожденная, поможет снять ответственность с родителей. Это поведение не является результатом воспитания".

По словам исследователей, окружающая среда может влиять на избирательность в еде ребенка в раннем возрасте, что может означать, что ранние вмешательства для расширения предпочтений в еде могут потенциально снизить привередливость в еде в будущем.

Эбигейл Пикард, исследователь в области развития детской психологии в Астонском университете, не участвовавшая в исследовании, заявила, что привередливость в еде "довольно распространена" у детей. Ее недавнее исследование показало, что примерно 16% британских детей в возрасте от 3 до 5 лет проявляют привередливость в еде, при этом возраст, практики кормления родителей и культура играют определенную роль.

Пикард порекомендовала родителям создавать расслабленную обстановку во время еды и избегать превращения еды в борьбу воли. Она также посоветовала опекунам демонстрировать здоровые пищевые привычки и избегать использования еды в качестве награды за поедание нелюбимых продуктов, так как это может способствовать негативной ассоциации.

Исследование было опубликовано в журнале "Журнал детской психологии и психиатрии" в четверг.

Исследование показывает, что генетические факторы существенно влияют на привередливость детей в еде, так как однояйцовые близнецы, которые наследуют весь свой генетический материал, более похожи в плане избирательности в еде по сравнению с двуяйцовыми близнецами. Создание расслабленной обстановки во время еды и демонстрация здоровых пищевых привычек могут потенциально помочь снизить привередливость в еде у детей, так как окружающая среда может влиять на избирательность в еде ребенка в раннем возрасте.

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