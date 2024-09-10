- Новые данные свидетельствуют об уклонении от смертельного инцидента в Верхнем Пфальцене.

Полиция продолжает усердно работать над установлением личности водителя, виновного в гибели 24-летнего молодого человека в районе Регенсбурга в первой половине сентября. В ходе расследования появились новые улики, касающиеся транспортного средства, участвовавшего в происшествии. Предварительные данные указывают на то, что это был автомобиль, модель которого пока не установлена.

Машина, скорее всего, получила "значительные повреждения" правой стороны крыла, бампера, капота и лобового стекла. Возможно, также пострадали пассажирская дверь и правое наружное зеркало. Остатки столкновения с погибшим, возможно, остались на внешней стороне подозреваемого автомобиля, но, скорее всего, были удалены.

24-летний пешеход шел по государственной дороге 2146 между Сюнтингом и Риекофеном, когда был сбит неизвестным транспортным средством. Он скончался на месте. Авторитеты призывают общественность предоставить любую важную информацию.

Установление личности транспортного средства может существенно продвинуть расследование в областях транспорта и телекоммуникаций, так как данные, такие как записи с камер видеонаблюдения или датчики автомобилей, могут содержать решающие улики. После обнаружения подозреваемого автомобиля его должны тщательно осмотреть на предмет любых следов, связанных с трагическим инцидентом.

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