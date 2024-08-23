Новый тренер Вюк видит в ситуации двойной первой лиги.

После успешного завершения своей тренерской карьеры, награжденной бронзовой медалью в Париже, на Christian Wück возлагается ответственность возглавить женскую команду DFB. Это не первый раз, когда он общается с официальными лицами федерации, так как они видят в нем не случайного кандидата. Wück стремится вернуть или даже превзойти свою бывшую позицию в будущем.

Прямо перед его официальным представлением небольшая техническая неполадка омрачила медиа-комнату на роскошной территории Немецкого футбольного союза. Но 51-летний Wück остался невозмутимым. Он позировал перед многочисленными фотографами в черной поло, наслаждаясь неожиданной популярностью.

На своей презентации, через две недели после завоевания олимпийской бронзы, Wück выразил благодарность за оказанное ему доверие. Как "независимая" личность, он признался, что принял предложение после одной ночи размышлений. "Тренировать женскую национальную сборную Германии - большая честь для меня. В этой команде заложен огромный потенциал. Заложены основы для будущих побед", - сказал он.

Подтверждая свою роль "развивающего" до 2026 года, Wück отметил отличную ментальность, которую он наблюдал на Олимпиаде в Париже. "Теперь речь идет о доводке деталей, чтобы вернуть второе или даже первое место", - заявил он. Эти тщательные корректировки будут проводиться совместно с его ассистентами Марин Мейнерт и Саскией Бартушак.

"Не слепое свидание"

Отвергая сомнения в своем опыте в женском футболе, Wück заявил: "У меня было преимущество знать об этой возможности с середины января, и я смог наблюдать за многими играми и видео, постепенно знакомясь с территорией".

С точки зрения тренера, он заключил: "Разница невелика. Мы играем на зеленом поле, стремимся забить голы. Основы остаются прежними".

Его послужной список в качестве тренера мужской молодежи DFB с 2012 года получил одобрение принявших решение. "Он не новичок. Christian высоко ценится", - подчеркнул CEO DFB Андреас Реттиг. Кроме того, спортивный директор DFB Ниа Кюнцер отметила: "Меня впечатлила его способность формировать игроков, раскрывать их лучшие качества и создавать команду, способную завоевывать титулы. Это будет важным фактором для нас".

"Два номер один"

Wück, возможно, руководит сменой поколений. Будущее фракции U30, возглавляемой капитаном Александрой Попп и Мариной Хегерлинг, неопределенно. "Я поговорил с несколькими игроками и имею представление о том, куда катится маятник", - намекнул Wück, но не стал вдаваться в подробности. Он также сохранял осторожность в отношении ситуации с вратарями, признавая: "У меня есть два топ-выбора в Мерле Фрёмс и Анн-Катрин Бергер. Франконец твердо придерживался своего убеждения".

У Wück есть время, чтобы спланировать перед своим дебютом. Его дебют запланирован на 25 октября (20:30) в матче в Уэмбли. Через три дня его команда сыграет дома против Австралии, в Дюссельдорфе. Их первой серьезной задачей будет чемпионат Европы 2025 в Швейцарии, в котором они уже квалифицировались под руководством Хорста Хрубеша. В воскресенье Wück будет наблюдать за несколькими своими потенциальными игроками на Суперкубке между Баварией и Вольфсбургом.

Подготавливаясь к своей первой игре с юниорами DFB, Wück подчеркнул важность ознакомления с женским футболом, имея достаточно времени для просмотра многих игр и видео с января. Уважение к тренерским способностям Wück было очевидно в словах CEO DFB Андреаса Реттига, который отметил его способность формировать игроков и создавать успешные команды.

В качестве нового тренера юниоров DFB Wück признал талантливую молодежь в фракции U30, возглавляемой капитаном Александрой Попп и Мариной Хегерлинг. Кроме того, он похвастался тем, что имеет двух выдающихся вратарей в Мерле Фрёмс и Анн-Катрин Бергер, которых он назвал "двумя топовыми выборами".

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