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Новый тренер Фрайбурга Шустер предупреждает нас о Оснабрюке

Германская Буkommen harmless к обясняем SC Фрайбург начинает сезон матчем Кубка DFB против команды третьего дивизиона Оснабрюк. Новому тренеру SC Юлиану Штаухеру 'относительно расслабленно' перед началом сезона.

 and  Lauren Adams
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Бывший капитан СК Фрайбург, нынешний главный тренер: Юлиан Шústэр надеется на победу в Кубке DFB...
Бывший капитан СК Фрайбург, нынешний главный тренер: Юлиан Шústэр надеется на победу в Кубке DFB против клубов третьей лиги Вfl Овшин Kek.

- Новый тренер Фрайбурга Шустер предупреждает нас о Оснабрюке

Юлиан Шустер считает, что SC Фрайбург хорошо подготовился к его первому официальному матчу в качестве главного тренера команды из Брайсгау. "Мы полностью довольны нашей подготовкой. Мы очень усердно и интенсивно работали", - сказал преемник Штреиха перед матчем первого раунда Кубка Германии против третьелигового клуба VfL Оснабрюк в субботу (15:15 / Sky). Вот почему он "относительно спокоен" перед началом сезона.

Несмотря на значительную разницу в классе, Шустер предупредил своих игроков о втором дивизионе, который начал новый сезон с двух поражений. "У них есть абсолютная физическая сила", - объяснил Шустер, который хочет избежать провала в начале сезона. "Они привносят некоторые компоненты, которые могут сделать нам очень некомфортно".

SC уже предупрежден о нижнесаксонцах. В сезоне 2021/22 Фрайбург смог пройти во второй раунд Кубка только после серии пенальти на стадионе Оснабрюка. В то время Оснабрюк также был в 3-й лиге.

Шустер не сможет рассчитывать на вратаря Ноа Атуболу (операция на аппендиците) и защитника Мануэля Гюльде (проблемы с спиной) в матче первого раунда. Развертывание нового подписания и форварда Эрен Динкчи (проблемы с пахом) и защитника Киллианн Сильдильи (травма стопы) неопределенно. Центрбек Маттиас Гинтер, который прооперировал ахиллово сухожилие в апреле, надеется сделать свой первый официальный матч после середины марта - он, скорее всего, окажется на скамейке запасных в Оснабрюке.

Матч первого раунда Кубка Германии против VfL Оснабрюк в субботу станет серьезным испытанием для Шустера и SC Фрайбург, учитывая их предыдущую встречу в сезоне 2021/22, которая закончилась напряженным матчем второго раунда. Несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков, в том числе Атуболу и Гюльде, Шустер настроен показать сильную игру в этом матче Кубка Германии.

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