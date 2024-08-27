- Новый священник Оснабрюка дает клятву верности

Новоизбранный католический священник, ответственный за Оснабрюк, Доминик Меер, принес свою клятву верности премьер-министру Нижней Саксонии, Стефану Вайлю (СДПГ), согласно традиции. Во время своей речи епископ Доминик коснулся общей обязанности церкви и государства поощрять благополучие местных жителей, их права и, в сущности, охранять их достоинство, гарантированное Конституцией, на протяжении всей их жизни.

Это было сказано на официальном мероприятии, прошедшем в Гостевом доме правительства в Ганновере.

Вайль: Общие цели церкви и государства

Администрация Нижней Саксонии ожидает плодотворного сотрудничества и поздравляет епископа Доминика с его ролью в Диоцезе Оснабрюк. Диоцез является представителем католической общины в Нижней Саксонии и играет значительную роль в взаимоотношениях штата.

"Церковь и государство разделяют цель укреплять общественное единство, поощрять заботливое и сотрудничающее существование и сохранять природу", - сказал Вайль.

Епископ Доминик принял руководство над диоцезом Оснабрюк 28 мая, после ухода в отставку Франца-Йозефа Боде на предыдущем году. С примерно 520 000 католиками, Диоцез Оснабрюк охватывает обширные территории западной Нижней Саксонии и города Бремен. Сегодняшняя церемония принесения клятвы посвящена посвящению священников диоцеза в свободную и демократическую структуру страны.

Клятва верности епископа Доминика была принесена не только премьер-министру Вайлю, но и штату Нижняя Саксония, в который входят Ганновер и Диоцез Оснабрюк, где епископ Доминик является представителем католической общины. Администрация Нижней Саксонии с нетерпением ждет плодотворного сотрудничества с епископом Домиником в его роли как главы Диоцеза Оснабрюк.

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