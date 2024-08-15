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Федеральные земли ГерманииНовостиBV Chemnitz 99

Новый стадион для "Найнерс" планируется в центре города Хемниц

 and  Vladimir Milov
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- Новый стадион для "Найнерс" планируется в центре города Хемниц

На окраине центра города Кемниц планируется построить новую арену для команды Бундеслиги по баскетболу, Niners. Цель — открыть ее к новому сезону в сентябре 2030 года, сказал менеджер клуба Штефан Херольд. Точные затраты еще не определены, но упоминается двузначная сумма миллионов евро. Херольд: "Не 20 миллионов евро". Потому что речь идет не только о современном зале для Niners, но и о спортивно-культурном кампусе с различными функциями. Также упоминаются концерты, театральные и мюзикл-шоу с посещаемостью до 11 000 человек.

Участок за офисным комплексом возле памятника Карлу Марксу запланирован для строительства. Для реализации проекта Саксония Министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) и мэр Свэн Шульце (СДПГ) подписали декларацию о намерениях, в которую входит обмен соответствующими участками. Следующий шаг — технико-экономическое обоснование, которое должно быть готово к середине следующего года. Оно будет рассматривать не только вопросы городского планирования, но и экономическую целесообразность многофункционального зала. Также будут учитываться мнения жителей через портал участия.

Креtschmer: Niners — «команда сердец»

Сам проект планируется реализовать в частном порядке. По текущим планам не предусмотрено государственное финансирование для его реализации. «Если это понадобится, мы об этом поговорим», — сказал Креtschмер. Город надеется, что проект оживит центр, который страдает от объявленного закрытия универмага Galeria. «Городское развитие охватывает поколения и должно быть хорошо продумано», — подчеркнул Креtschмер. Он назвал это большим шагом для будущего Кемниц.

В настоящее время Niners проводят домашние игры на ярмарке Кемниц на окраине города. Они играют в Бундеслиге с 2020 года. Весной они выиграли Кубок Европы ФИБА. Креtschмер описал команду как «команду сердец». С новой постройкой планируется создать современную арену, которая также будет соответствовать будущим требованиям Бундеслиги по баскетболу и международным соревнованиям.

Новая арена для Niners, команды Бундеслиги по баскетболу, будет расположена возле памятника Карлу Марксу, как упомянули мэр Свэн Шульце и министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер. BV Chemnitz 99, полное название Niners, с нетерпением ждет этого развития, так как их текущие домашние игры проходят на ярмарке Кемниц.

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