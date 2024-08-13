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Новый сезон DSDS начинается в сентябре

 and  Katherine Bradley
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Новый сезон DSDS начинается в сентябре

Фанатам "Германии ищет суперзвезду" стоит приготовиться. 21-й сезон кастинг-шоу принесет некоторые изменения. Дата начала также станет сюрпризом.

Поиск следующей суперзвезды Германии в этом году начнется на RTL в сентябре. Фанаты "Германии ищет суперзвезду" (DSDS) могут ждать новых эпизодов каждую среду и субботу. В 21-м сезоне будет 15 эпизодов, в том числе грандиозный живой финал в Кёльне. Новые эпизоды DSDS выйдут в эфир линейного ТВ начиная с 18 сентября, а первый эпизод станет доступен на RTL+ на неделю раньше. Следующие эпизоды будут доступны эксклюзивно на RTL перед линейным вещанием.

В этом году жюри состоит из поп-титана Дитера Бohlена и двух бывших победителей DSDS: Пиетро Ломбарди и Беатрисы Эгли. К панели присоединилась певица Лоредана.

Кастинги жюри в этом году проходили впервые в Europa-Park в Руссе. Нет изменений в золотых CD-дисках, которые члены жюри дают кандидатам для прямого прохода в следующий раунд. В 2024 году это называется "стадионный отбор" на Шальке. Здесь претенденты на суперзвезду будут бороться за выход на международный отбор, который в этом году пройдет в различных местах на греческом острове Крите.

Впервые в истории DSDS не было верхнего возрастного предела для кандидатов. "Самый старый кандидат в этом году - 92 лет", - сказал представитель RTL. Кроме того, тема открытия шоу, "опенер", была переделана впервые за более чем 20 лет. Даже знаковый логотип DSDS претерпел рестайлинг.

Возвращение "Германии ищет суперзвезду" на RTL в сентябре обещает фанатам захватывающую возможность наблюдать за поиском новой суперзвезды через новые эпизоды каждую среду и субботу. Интригующе, что переделанный "опенер" и новый дизайн логотипа DSDS добавляют свежие элементы в развлечения 21-го сезона.

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