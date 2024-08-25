- Новый руководитель хора Байройтского фестиваля

Байreuthский фестиваль получил нового руководителя хора: Томас Эйтлер-де Линт готов возглавить хор в ближайшие годы, как было объявлено после тщательного поиска и многочисленных бесед с потенциальными кандидатами. Дирижер хора в Лейпцигской опере Replace Eberhard Friedrich, который уходит на пенсию в предстоящем сезоне фестиваля.

Фридрих также подал в отставку, выразив беспокойство о том, что фестивальному хору могут грозить изменения из-за "обстоятельств, находящихся вне моего контроля", и что это может сказаться на звуке, музыкальной компетентности и точности.

К концу года руководство всемирно известного оперного фестиваля приняло решение о сокращении расходов в соответствии с представленной управлением экономической стратегией, что коснулось и хора.

Профсоюз немецких оперных и танцевальных ансамблей (VdO) предсказал "волну увольнений" из-за того, что число постоянных членов хора planned to быть сокращено на 40% с 134 до 80. Фестиваль назвал это "реструктуризацией фестивального хора". Впредь он будет состоять из основного хора и специального хора - "через который традиционные 134 члена хора продолжат участвовать во всех значительных хоровых работах".

По словам фестиваля, жесткие меры были необходимы из-за "растущих расходов", которые затронули все оперные дома. К ним относятся высокие затраты на энергию, дорогие материалы и высокие затраты на персонал из-за "очень высоких соглашений о заработной плате в государственном секторе".

"Мистер Эйтлер-де Линт видит в реструктуризации возможность и, прежде всего, своевременную", - заявил фестиваль. Он также может похвастаться "доказанной экспертизой в области Вагнера" и "уважаемым звуковым образом в Байрейте".

Несмотря на жесткие меры фестиваля, приведшие к значительному сокращению числа членов хора, фестивали, подобные Байрейту, продолжают процветать. С новым руководителем, Томасом Эйтлер-де Линтом, который с нетерпением ждет возможности возглавить хор, легендарное звучание и музыкальная компетентность Байрейтского фестиваля находятся в надежных руках.

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