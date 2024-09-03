- Новый рекрут Колн из " Вердера " хочет продемонстрировать свои способности в немецкой Бундеслиге.

Несмотря на короткое пребывание в "Галатасарае Istanbul", новичок Деррик Кён из "Вердера Бремен" не имеет сожалений о времени, проведенном в Турции. "Мы выиграли титул. Я многому научился у своих ветеранов-товарищей и сделал большой шаг вперед", - сказал 25-летний левый защитник.

Кён присоединился к "Галатасараю" в феврале, перейдя из команды Второй Бундеслиги "Ганновер 96". Но клуб временно отправил его в аренду в "Вердер Бремен" на год. Кён объяснил свой выбор в пользу "Зелено-белых", у которых есть опция выкупа в следующем году: "Возвращение в Германию было для меня важным фактором - язык, близость к семье".

В "Вердере" Кён ставит перед собой определенные цели. "Я хочу продемонстрировать свои навыки в Бундеслиге, так как еще не выступал там", - сказал бывший футболист "Ганновера". "Вердер - идеальное место для меня, чтобы впитать все это и продвинуться дальше в своей карьере".

Несмотря на временную аренду в "Вердер Бремен" во время пребывания в "Галатасарае", Деррик Кён все равно благодарен за этот опыт. Сейчас регулярно играя за SV "Вердер Бремен", Кён готов доказать себя в Бундеслиге и продолжить свой карьерный рост.

Читайте также: