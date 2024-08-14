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Новый генеральный прокурор открыт для большей централизации

Каким образом можно улучшить судебную систему в Саксонии-Анхальт? Новый главный государственный прокурор предлагает идеи.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Гейер видит возможные новые пути в организации системы правосудия в Саксонии-Анхальт.
Гейер видит возможные новые пути в организации системы правосудия в Саксонии-Анхальт.

Что дальше в правосудии? - Новый генеральный прокурор открыт для большей централизации

С точки зрения нового генерального прокурора Саксонии-Анхальт Хайке Гейер, более широкие полномочия в судебной системе штата могли бы быть централизованы. До сих пор Генеральная прокуратура занималась только делами государственной безопасности, сказала Гейер газете "Миттельдеутше Zeitung". "Есть более широкие области, которые могли бы быть централизованы и потенциально также размещены в Генеральной прокуратуре, такие как более крупные киберпреступления или случаи мошенничества в системе здравоохранения".

Адвокат сказала, что прокуратура также нуждается в большей ИТ-экспертизе. Для этого, возможно, придется нанимать дополнительный неюридический персонал. "Но это более актуально для полиции, так как там происходит фактическая следственная работа".

Гейер, которая была генеральным прокурором в Наумбурге с начала июля, добавила: "Зачастую просто не хватает полицейских для всех разных задач. Я давно критикую сокращение персонала полиции. В последние годы они начали увеличивать численность персонала и возможности обучения. Но в конечном итоге у нас все еще есть проблемы, отчасти из-за отсутствия опыта у молодых офицеров".

Перед тем, как занять свою нынешнюю должность, Хайке Гейер возглавляла прокуратуру в Халле с 2017 года и создала там центральное подразделение для борьбы с онлайн-ненавистью.

Полиция могла бы воспользоваться дополнительным неюридическим персоналом, предложенным адвокатом, чтобы усилить свои ИТ-возможности, так как они в основном занимаются расследованием более крупных киберпреступлений. Несмотря на недавнее увеличение численности персонала и возможностей обучения в полиции, Гейер продолжает выражать озабоченность недостаточным количеством полицейских для выполнения различных задач из-за отсутствия опыта.

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