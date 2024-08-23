- Новый генеральный директор "Нессле" стремится повысить эффективность работы.

После неожиданного ухода CEO Nestlé Марка Шнайдера (58) акции крупнейшей продовольственной корпорации мира упали. В пятницу на ранней торговле в Швейцарии акции упали более чем на два процента.

После серии неудовлетворительных кварталов совет директоров объявил об уходе Шнайдера и назначил нового CEO, француза Лорана Фрейше (62). Фрейше заявил: "Мой фокус - на органический рост". Он работает в Nestlé с 1986 года, последнее время курировал операции в Латинской Америке, и, как ожидается, увеличит долю рынка и улучшит показатели.

Акции упали после неудовлетворительных квартальных результатов, опустившись с около 105 швейцарских франков в сентябре до менее 90 франков. Председатель совета директоров Поль Бюльке не захотел подтвердить во время звонка с аналитиками, что эти результаты стали причиной смены руководства. Фрейше заявил о намерении направить ресурсы на исследования и разработки, производительность и цифровую трансформацию.

Шнайдер, немецкий менеджер, присоединился к Nestlé из компании по здравоохранению Fresenius в 2017 году. Бюльке похвалил значительное влияние Шнайдера на улучшение экологической устойчивости компании при объявлении его ухода. "Желаем ему успехов в будущих профессиональных и личных начинаниях".

После объявления об уходе Шнайдера ходили слухи о его возможной отставке из-за финансовых проблем компании. После вступления в должность Фрейше ввел политику, поощряющую увольнения сотрудников, чтобы оптимизировать операции и повысить эффективность.

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