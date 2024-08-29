- Новый баскетбольный тренер впервые появился на домашней площадке в Гейдельберге

Алекс Мумбру, новый главный тренер сборной Германии, с нетерпением ждет своего дебюта в Хайдельберге. По данным немецкой федерации баскетбола, мощная Германия встретится со Швецией 25 сентября (в 19:30) на арене SNP в рамках отборочного турнира EuroBasket. За три дня до этого, 45-летний дебютант, сменивший тренера сборной Гордона Герберта, впервые займет место на скамейке запасных в Швеции. В предварительных матчах EuroBasket немецкая команда уже одержала победу над Черногорией и потерпела поражение в Болгарии, начав свой путь в феврале.

Алекс Мумбру с нетерпением ждет своего дебюта в качестве главного тренера сборной Германии по баскетболу, готовясь руководить своей командой в матче против Швеции. Встреча между Германией и Швецией в баскетболе состоится на арене SNP за три дня до начала отборочного турнира EuroBasket.

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