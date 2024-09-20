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Новостные агентства просят Верховный суд Невады раскрыть секретный судебный процесс о наследстве семьи Мердок.

Различные СМИ предъявили срочное требование высшей судебной инстанции Невады в четверг, призывая раскрыть продолжающийся спор о наследовании в суде в Рено, который может повлиять на судьбу обширной империи медиамагната Руперта Мёрдока.

 and  Wendy Allen
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Новостные агентства просят Верховный суд Невады раскрыть секретный судебный процесс о наследстве семьи Мердок.

Мюрдох хочет пересмотреть семейный траст, который он создал много лет назад, предоставив своим четырем старшим детям равные права голоса над своей консервативной империей СМИ после своей смерти. Старейшина хочет изменить структуру так, чтобы его старший сын и выбранный им преемник Лаклан, чьи политические взгляды больше всего совпадают с его другими детьми, сохранил контроль над ней на долгие годы. Однако его трое старших детей возражают против этого изменения.

Этот семейный спор разыгрывается в суде в округе Вашо в Неваде, который предлагает один из самых закрытых судебных процессов для дел о семейном трасте. Тайна настолько велика, что даже подробности дела не указаны в судебных протоколах. Дело Мюрдоха стало достоянием общественности только тогда, когда The New York Times опубликовала статью об этом в июле.

В прошлую неделю группа из шести новостных организаций, в том числе CNN, The New York Times и The Washington Post, подали ходатайство в суд округа Вашо, выступая за открытость и утверждая, что секретность нарушает конституционное право на доступ, и что перспективы тысяч людей и политическое влияние значительного американского игрока будут определены в этом деле. Однако окружной суд отклонил ходатайство, и слушания, на которых присутствовали Руперт и его четверо старших детей, продолжаются в частном порядке на этой неделе.

Ходатайство медиа-коалиции в Верховный суд Невады, поданное в прошлую среду, просит открытого доступа в суд и доступ к документам дела.

Коалиция argued, что засекречивание дела противоречит сильной конституционной гарантии доступа к гражданским процессам, и что законы Невады не допускают общих засекречиваний.

Адвокаты членов семьи Мюрдох argued в судебных документах, что дело должно оставаться секретным, чтобы защитить конфиденциальную информацию о бизнесе, в том числе такие компании, как Fox News и The Wall Street Journal, и обеспечить безопасность Руперта.

В своем ходатайстве в Верховный суд новостные организации argued, что для защиты действительно частной информации можно сделать избирательные пометки.

Несмотря на ходатайство медиа-коалиции в Верховный суд Невады, адвокаты семьи Мюрдох продолжают отстаивать необходимость секретности, ссылаясь на защиту конфиденциальной информации о бизнесе и безопасность Руперта. В то же время продолжается дискуссия об открытости в сфере СМИ и бизнеса, с коалицией, выступающей за избирательные пометки, чтобы соблюсти конституционное право на доступ.

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