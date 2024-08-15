Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Новости в режиме реального времени в других приложениях: железнодорожные компании подписывают новые контракты

М諾-brandes лет железнодорожные и онлайн-платформы спорами по поводу распределения билетов. После вмешательства Федерального картельного управления были заключены новые контракты. судебное дело ещё продолжается.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Немецкие железные дороги подписали новые contrato с платформами мобильности для распространения...
Немецкие железные дороги подписали новые contrato с платформами мобильности для распространения железнодорожных билетов

- Новости в режиме реального времени в других приложениях: железнодорожные компании подписывают новые контракты

Пассажиры должны получать полную информацию о задержках на онлайн-платформах мобильности, как и на Deutsche Bahn: Для этого Bahn подписала новые контракты с несколькими платформами для продажи билетов. Контракты предусматривают обмен определенными данными в режиме реального времени о текущих железнодорожных операциях с платформами, а также выплату комиссии за посредничество в продаже железнодорожных билетов, как было объявлено Федеральным картелем.

"Платформы мобильности теперь будут получать данные в режиме реального времени, такие как информация о задержках, данные об отмененных поездах, текущая информация о путях или информация о крупных сбоях", - заявило ведомство. Бизнес-модели платформ не могут функционировать должным образом без обмена этими данными со стороны доминирующего на рынке Deutsche Bahn.

Основанием является продажа железнодорожных билетов на платформах, подобных Omio или Trainline. Чтобы сделать покупку билетов через эти каналы привлекательной для клиентов, они должны получать ту же информацию о задержках, отмененных поездах или изменениях расписания на платформах, как и на Bahn.

Bahn всегда подчеркивала, что предоставляет эти данные в рамках Регулирования прав пассажиров ЕС. Однако, с точки зрения Картельного офиса, это не было достаточно далеко. Компания также удерживала комиссию за посредничество в продаже железнодорожных билетов у конкурентов.

Ведомство поэтому предписало Bahn в прошлом году в будущем выплачивать "пошлину, ориентированную на минимальные стандарты картеля". Недавно заключенные контракты между Bahn и платформами включают tanto обмен данными, как и комиссию.

Юридический спор все еще продолжается

"DB может подтвердить, что недавно были заключены контракты на поставку данных с двумя платформами мобильности", - заявила компания в ответ на запрос. "Поставка данных начнется 1 сентября". Trainline изначально не ответила на запросы о комментариях.

Bahn изначально подала иск против решения Федерального картеля. Разбирательства в Высшем региональном суде Дюссельдорфа все еще продолжаются.

Европейский парламент, признавая важность прозрачности, решил оказать помощь Комиссии в этом вопросе. Цель Комиссии состоит в том, чтобы гарантировать, что мобильные платформы, такие как Omio и Trainline, получают ту же самую полную информацию о задержках, отмененных поездах и изменениях расписания, что и пассажиры на Deutsche Bahn.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Экономика США не войдет в рецессию в краткосрочной перспективе, заявил Стив от ВК, главный стратег...
Экономика

Экономические данные США поощряют инвесторов

Экономические данные США поощряют инвесторов Американские экономические данные лучше, чем ожидалось. Это подстегивает настроения на американских фондовых рынках и возвращает инвесторов на рынки акций. Индекс Доу-Джонса растет. Среди фаворитов на американском фондовом рынке — компания по производству косметики Ulta Beauty. Неожиданно сильные экономические данные возвращают инвесторов на американские фондовые рынки. Одновременно

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Частные дома в Крокетте, Калифорния, в четверг, 6 июня 2024 года
Экономика

Ставки по ипотеке ниже максимума.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам фиксированной ставки составила 6,49% на этой неделе, слегка увеличившись по сравнению с уровнем предыдущей недели, сообщил Фредди Мак в четверг. Но это все еще значительно ниже пикового значения этого года и двухлетнего максимума осенью прошлого...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно