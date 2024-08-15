- Новости в режиме реального времени в других приложениях: железнодорожные компании подписывают новые контракты

Пассажиры должны получать полную информацию о задержках на онлайн-платформах мобильности, как и на Deutsche Bahn: Для этого Bahn подписала новые контракты с несколькими платформами для продажи билетов. Контракты предусматривают обмен определенными данными в режиме реального времени о текущих железнодорожных операциях с платформами, а также выплату комиссии за посредничество в продаже железнодорожных билетов, как было объявлено Федеральным картелем.

"Платформы мобильности теперь будут получать данные в режиме реального времени, такие как информация о задержках, данные об отмененных поездах, текущая информация о путях или информация о крупных сбоях", - заявило ведомство. Бизнес-модели платформ не могут функционировать должным образом без обмена этими данными со стороны доминирующего на рынке Deutsche Bahn.

Основанием является продажа железнодорожных билетов на платформах, подобных Omio или Trainline. Чтобы сделать покупку билетов через эти каналы привлекательной для клиентов, они должны получать ту же информацию о задержках, отмененных поездах или изменениях расписания на платформах, как и на Bahn.

Bahn всегда подчеркивала, что предоставляет эти данные в рамках Регулирования прав пассажиров ЕС. Однако, с точки зрения Картельного офиса, это не было достаточно далеко. Компания также удерживала комиссию за посредничество в продаже железнодорожных билетов у конкурентов.

Ведомство поэтому предписало Bahn в прошлом году в будущем выплачивать "пошлину, ориентированную на минимальные стандарты картеля". Недавно заключенные контракты между Bahn и платформами включают tanto обмен данными, как и комиссию.

Юридический спор все еще продолжается

"DB может подтвердить, что недавно были заключены контракты на поставку данных с двумя платформами мобильности", - заявила компания в ответ на запрос. "Поставка данных начнется 1 сентября". Trainline изначально не ответила на запросы о комментариях.

Bahn изначально подала иск против решения Федерального картеля. Разбирательства в Высшем региональном суде Дюссельдорфа все еще продолжаются.

Европейский парламент, признавая важность прозрачности, решил оказать помощь Комиссии в этом вопросе. Цель Комиссии состоит в том, чтобы гарантировать, что мобильные платформы, такие как Omio и Trainline, получают ту же самую полную информацию о задержках, отмененных поездах и изменениях расписания, что и пассажиры на Deutsche Bahn.

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