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ОбществоНовостиУгроза терроризма

Новости по расследованию концертов Свифт

Первый концерт Тейлор Свифт после отмененных выступлений из-за угрозы террора запланирован на четверг. 34-летней звезде пока нечего сказать, но есть новые данные от следователей в Вене.

 and  Anne Legman
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Три концерта популярных исполнителей в Вене были отменены на прошлой неделе из-за якобы планов...
Три концерта популярных исполнителей в Вене были отменены на прошлой неделе из-за якобы планов террористической атаки со стороны исламистов.

После террористической угрозы в Вене - Новости по расследованию концертов Свифт

Органы безопасности предоставили новые сведения неделю спустя после отмены трех концертов Тейлор Свифт в Вене из-за подозрений на террористические угрозы. Министр внутренних дел Герхард Карнер (ОВП) заявил, что пять человек были идентифицированы как часть окружения наблюдаемых угроз службой конституционной защиты. Эти individuals, как заявил министр внутренних дел, должны были быть развернуты в помещениях и зонах питания во время концертов.

Один отказывается от признания, другой молчит

После террористической тревоги были задержаны трое молодых людей, двое из которых подозреваются в планировании нападения на фанатов Свифт, ожидающих возле стадиона, с использованием взрывчатых веществ и ножей. В общей сложности было изъято 17 мобильных телефонов, сказал Карнер, указывая на то, что необходимо проанализировать большие объемы данных.

19-летнего главного подозреваемого и его 17-летнего предполагаемого сообщника проверяют на членство в террористической организации и участие в преступном сообществе. Двое молодых людей якобы присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство". 19-летний, как сообщается, отозвал свое первоначальное признание, в то время как 17-летний молчит.

Пять концертов Свифт в Лондоне запланированы

Первый концерт Свифт после инцидентов в Вене запланирован на четверг. 34-летняя певица выступит на пяти концертах в Лондоне. Она пока не прокомментировала события.

Несмотря на выявленную террористическую угрозу, продолжаются интенсивные расследования, чтобы гарантировать безопасность предстоящих лондонских концертов Тейлор Свифт. Главный подозреваемый в инциденте в Вене отозвал свое первоначальное признание, что вызывает дополнительные опасения по безопасности.

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