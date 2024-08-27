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Новое раскрытие: трагическая смерть принцессы Дианы

Создатели проекта 'Джонни Депп против Эмбер Херд' представляют свежую documentary-серию, посвященную трагической гибели Принцессы Дианы.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Последний документальный фильм углубляется в интригующие детали трагического ДТП принцессы Дианы
Последний документальный фильм углубляется в интригующие детали трагического ДТП принцессы Дианы

- Новое раскрытие: трагическая смерть принцессы Дианы

Смерть принцессы Дианы (1961-1997) по-прежнему завораживает многих людей. В преддверии 27-й годовщины смерти Дианы 31 августа было объявлено о выходе нового документального сериала в три части. По данным "Deadline", этот сериал обещает проникнуть в обстоятельства смерти принцессы Дианы 31 августа 1997 года.

Новые открытия в "Разгаданной тайне Дианы"

Этот документальный сериал обещает "редкие интервью с ключевыми фигурами, связанными с инцидентом, приведшим к смерти Дианы, и новые открытия в деле, которое в течение многих лет озадачивало весь мир", согласно официальному синопсису "Разгаданной тайны Дианы".

Под руководством Empress Films, той же продюсерской компании, что стояла за документальными фильмами Netflix "Таинственный мир Мэрилин Монро - Незвучащие пленки" и "Джонни Депп против Эмбер Херд", этот проект отражает их интерес к расследованию известных женщин через документальное журналистское расследование.

Как выразила режиссер Эмма Купер, "Изучать знаковых женщин через документальное кино - моя страсть". Как и в случае с "Таинственным миром Мэрилин Монро", команда "подошла к истории, которую мир считал известной, и раскопала скрытые факты".

На данный момент не ясно, где будет транслироваться или выходить документальный сериал "Разгаданная тайна Дианы", или его дата выхода.

Документация к предстоящему документальному сериалу "Разгаданная тайна Дианы" предоставляет подробные сведения о редких интервью с ключевыми фигурами, связанными со смертью принцессы Дианы. Официальная документация обещает новые перспективы на дело, которое в течение многих лет озадачивало мир.

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