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Новое оборудование на фотографии

 and  Michael Bootcampf
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- Новое оборудование на фотографии

На мероприятии Made by Google 2024 калифорнийцы представили свою последнюю линейку смартфонов. В неё вошли четыре устройства - Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Во время презентации было заявлено, что это "самое большое обновление, которое когда-либо видели в семействе Pixel".

Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

В этом году Pro-модели новых Pixel доступны в двух разных размерах. Меньшая версия оснащена 6,3-дюймовым дисплеем, а версия XL - 6,8-дюймовым. Кроме размера дисплея, который влияет на разрешение и габариты, и батареи (4700 мАч/5060 мАч), между этими устройствами нет других технических различий. Pixel 9 Pro - просто более компактная версия версии XL. В то же время Pixel 9 оснащен дисплеем Actua Full-View также с 6,3 дюйма и батареей на 4700 мАч.

Каждое из трех устройств может проработать до 100 часов в режиме "экономии энергии". Профессиональные версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти, в то время как более доступный Pixel 9 имеет 12 ГБ. Все они работают на новом процессоре Google Tensor G4, который, как сообщается, является самым быстрым и энергоэффективным процессором в смартфонах Google на данный момент. Этот процессор разработан для улучшения использования повседневных приложений, будь то просмотр веб-страниц, съемка фотографий или просмотр видеоконтента.

Pixel 9 оснащен системой из двух задних камер с 50-мегапиксельным широкоугольным и 48-мегапиксельным ультраширокоугольным объективами. Pixel Pro и Pro XL оснащены дополнительной 48-мегапиксельной камерой с телеобъективом.

В плане дизайна серия элегантна с закругленными углами, полированными металлическими сторонами и матовым стеклом задней панели. Pixel 9 доступен в цветах Пион, Зимняя зелень, Фарфор и Оникс. Pixel 9 Pro и Pro XL доступны в цветах Роза кварц, Каштановый, Фарфор и Оникс.

Многие функции смартфонов основаны на поддержке ИИ, и компания обещает программные, функциональные и обновления безопасности в течение следующих семи лет.

Складной Pixel 9 Pro Fold

Самым примечательным из представленных устройств является складной Pixel 9 Pro Fold. У этого устройства есть внешний дисплей Actua Full-View и внутренний так называемый Super Actua Flex Full-View дисплей размером 204 мм (8 дюймов) - самый большой из когда-либо выпущенных смартфонов Google. Новый Fold можно полностью развернуть, и дисплей якобы на 80% ярче, чем у Pixel Fold.

Здесь также используется процессор Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти, а батарея составляет 4650 мАч, что якобы обеспечивает до 72 часов работы в упомянутом режиме экономии энергии. Как и другие про-модели, он оснащен системой из трех задних камер, но в этом случае она состоит из 48-мегапиксельной широкоугольной камеры, 10,5-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры и 10,8-мегапиксельной камеры с телеобъективом. Смартфон доступен в цветах Фарфор и Оникс.

Цены

Pixel 9 является самым доступным из представленных устройств, начиная с 899 евро в зависимости от конфигурации памяти, в то время как Pixel 9 Pro доступен минимум за 1099 евро. Pixel 9 Pro XL стоит 1199 евро, что на 100 евро дороже. Большой скачок до складного Pixel 9 Pro Fold, который можно приобрести минимум за 1899 евро. Все устройства уже можно предзаказать. За более подробной информацией о смартфонах обратитесь к официальному блогу Google.

Ниже приведен список наиболее часто используемых ценовых точек для новой серии Pixel 9, с Pixel 9, начиная с 899 евро, Pixel 9 Pro - 1099 евро, Pixel 9 Pro XL - 1199 евро, а флагманский Pixel 9 Pro Fold - начиная с 1899 евро.

После представления новой линейки Pixel многие энтузиасты техники с нетерпением ждут программных обновлений и улучшений функций, которые обещает Google в течение следующих семи лет, что является самым длительным периодом поддержки для смартфона Google на данный момент.

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